Świderski blisko Ekstraklasy! Wielki transfer o krok

19:52, 13. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Roman Kołtoń [X]

Karol Świderski powinien niebawem trafić do Ekstraklasy. Porozumienie z Widzewem Łódź jest o krok - informuje Roman Kołtoń. Duże wynagrodzenie piłkarza nie będzie problemem.

Karol Świderski
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Robert Skalski/ Alamy Na zdjęciu: Karol Świderski

Widzew Łódź finalizuje transfer Karola Świderskiego

Karol Świderski w styczniu tamtego roku trafił ponownie do Grecji, ale tym razem związał się z Panathinaikosem Ateny. Z początku był zawodnikiem wyjściowej jedenastki, ale z biegiem czasu stracił miejsce w pierwszym składzie. Końcówka sezonu dała do zrozumienia, że reprezentant Polski prawdopodobnie zmieni otoczenie. Niedługo potem był już łączony z powrotem do Polski.

Zainteresowanie Świderskim od dłuższego czasu wyrażał Widzew Łódź. Po słabym sezonie łódzki klub szuka wzmocnień, żeby sytuacja z walką o utrzymanie nie powtórzyła się w przyszłej kampanii. Do tej pory od porozumienia było jednak daleko.

Z informacji Romana Kołtonia wynika jednak, że porozumienie jest coraz bliżej. Karol Świderski jest bardzo blisko powrotu do Ekstraklasy po siedmiu latach przerwy. W tym czasie grał w Charlotte FC, PAOK-u Saloniki oraz Hellasie Werona.

Widzew Łódź o krok od porozumienia z Karolem Świderskim. Jak słyszę z Grecji 29-letni reprezentant Polski rozstaje się z Panathinaikosem Ateny. Zarabia 1 milion euro za sezon, co nie stanowi problemu dla Widzewa, który w minionym sezonie oferował podobne, a nawet wyższe stawki (Andi Zeqiri ma wyższą, a Osman Bukari podobną) – napisał Roman Kołtoń.

Wygląda więc na to, że Świderski stanie się z miejsca jednym z najlepiej o ile nie najlepiej zarabiającym piłkarzem nie tylko Widzewa, ale całej ligi. W minionym sezonie strzelił 9 bramek i zaliczył 4 asysty w 46 meczach we wszystkich rozgrywkach.

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