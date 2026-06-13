Wisła rozpala emocje przed wyjątkowym starciem. Zainteresowanie ogromne

Wisła Kraków na mecz jubileuszowy z Wrexham AFC sprzedała już 15 tysięcy biletów. Wydarzenie z okazji 120-lecia klubu budzi ogromne emocje i odbędzie się już 11 lipca.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Kibice Wisły Kraków

Wisła i wyjątkowy rywal. Bilety znikają, emocje rosną

Wisła Kraków przygotowuje się do wyjątkowego widowiska, które ma być nie tylko sportową rywalizacją, ale także symbolicznym spotkaniem dwóch piłkarskich światów. Na stadionie przy ulicy Reymonta zawodnicy Białej Gwiazdy zmierzą się z Wrexham w meczu jubileuszowym, celebrującym 120 lat historii jednego z najbardziej zasłużonych klubów w Polsce.

Już teraz wiadomo, że atmosfera będzie godna wielkiego święta. Sprzedanych zostało jak na razie 15 tysięcy wejściówek i to pokazuje, jak duże emocje budzi to starcie. Spotkanie odbędzie się 11 lipca o godzinie 15:00 na Synerise Arenie Kraków.

Rywal z Walii również nie jest przypadkowy. Wrexham to jeden z najstarszych klubów piłkarskich na świecie, przeżywający w ostatnich latach prawdziwy renesans. Pod wodzą nowych właścicieli, czyli Ryana Reynoldsa i Roba McElhenneya, klub stał się globalnym fenomenem, łącząc tradycję z nowoczesnym marketingiem i serialową popularnością. Dzięki temu jego mecze śledzą kibice na całym świecie, a marka Wrexham zyskała status kultowej.

Sprzedaż 15 tysięcy biletów jeszcze przed pierwszym gwizdkiem pokazuje, że kibice traktują ten mecz jako wyjątkowe wydarzenie. W Krakowie zapowiada się piłkarskie święto, w którym historia, marketing i sport spotkają się w jednym miejscu, tworząc atmosferę rzadko spotykaną w meczach towarzyskich.