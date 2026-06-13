Bobić potwierdza. Dwóch piłkarzy na wylocie z Legii Warszawa

16:24, 13. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  TVP Sport

Legia Warszawa buduje skład na nowy sezon. Fredi Bobić w rozmowie z "TVP Sport" potwierdził, że Petar Stojanović oraz Claude Goncalves znajdują się na wylocie z klubu.

Fredi Bobić
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dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Fredi Bobić

Claude Goncalves i Petar Stojanović opuszczą Legię Warszawa

Legia Warszawa pracuje na rynku transferowym, poszukując odpowiednich wzmocnień. Kluczowy głos w tej sprawie należy do Frediego Bobicia. Tymczasem dyrektor sportowy stołecznego zespołu na łamach „TVP Sport” wyjawił nazwiska dwóch piłkarzy, którzy znaleźli się na wylocie z klubu. A są nimi Petar Stojanovć oraz Claude Goncalves.

Piotr Kamienicki dopytywał również Frediego Bobicia o Antonio Colaka. Dyrektor sportowy Legii Warszawa zdradził, że napastnik nie znalazł się na liście transferowej. Tymczasem o ile sprzedaż Claude’a Goncalvesa nie powinna stanowić problem, o tyle problem jest z Petarem Stojanoviciem. Obrońca musi przejść operację, przez co jego odejście z klubu może się opóźnić.

Zarówno Petar Stojanović, jak i Claude Goncalves nie spełnili pokładanych w nich nadziei. Słoweniec przychodził do Legii Warszawa jako piłkarz z uznanym nazwiskiem w Italii. Skrzydłowy jednak kompletnie nie odnalazł się na polskich boiskach. Z kolei Portugalczyk miał swoje przebłyski, ale finalnie fani z Łazienkowskiej nie będą płakali po jego odejściu.

Wywiad Frediego Bobicia dla „TVP Sport” był bardzo obszerny. Dyrektor sportowy Legii Warszawa stanął m.in. w obronie Milety Rajovicia.

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