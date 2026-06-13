Raków Częstochowa lada moment przeprowadzi transfero wychodzący. O krok od rostania z klubem jest Jesus Diaz. Nowym pracodawcą Kolumbijczyka ma zostać Deportivo Cali - donosi Cristhian Felipe Aguilar.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Jesus Diaz pożegna Rakowa Częstochowa i wróci do Kolumbii

Raków Częstochowa ma przed sobą trudne lato. Klub potrzebuje wzmocnień, aby znów znaleźć się na szczycie PKO Ekstraklasy. Medaliki pracują już nad transferami, ale lada moment dojdzie do rozstania. Cristhian Felipe Aguilar zdradza, że Jesus Diaz wkrótce opuści zespół spod Jasnej Góry. Kolumbijczyk jest o krok od przenosin do Deportivo Cali.

Wspomniane źródło zdradza, że zostały do dopięcia ostatnie szczegóły i Jesus Diaz zmieni barwy klubowe. Pomocnik nie znajdował się w planach Rakowa Częstochowa, o czym świadczy ostatnie wypożyczenie do Zagłębia Lubin. Pod Jasną Górą nie będą płakali, że Deportivo Cali wyciągnie piłkarza Medalików.

Jesus Diaz zatem wróci do rodzimej ligi po czterech latach rozłąki. Całą zagraniczną przygodę Kolumbijczyk spędził w Polsce. Oprócz Rakowa Częstochowa, reprezentował barwy wspomnianego Zagłębia Lubin, Stali Rzeszów oraz Cosmosu Nowotaniec. 27-latek z pewnością miło będzie wspominał występy na polskich boiskach.

W minionym sezonie Jesus Diaz rozegrał 12 spotkań w koszulce Zagłębia Lubin. Kolumbijski pomocnik strzelił jednego gola, a także zaliczył dwie asysty.