Olise poinformował Mbappe o decyzji ws. transferu do Realu Madryt!

Michael Olise miał poinformować Kyliana Mbappe o chęci transferu do Realu Madryt. Francuz jest zdeterminowany, ale Bayern nie chce go sprzedawać.

Icon Sport / Alamy Na zdjęciu: Olise, Mbappe i Upamecano

Olise chce do Realu Madryt. Rozmawiał z Mbappe

Michael Olise jest zdecydowany na transfer do Realu Madryt. Jak informuje „L’Équipe”, reprezentant Francji od dłuższego czasu nie ukrywa swojego stanowiska i miał już przekazać je zarówno bliskim, jak i kolegom z reprezentacji.

Jednym z piłkarzy, z którymi rozmawiał o możliwej przeprowadzce do Hiszpanii, był Kylian Mbappe. Olise miał pytać także Aureliego Tchouameniego o funkcjonowanie klubu i realia gry w Madrycie. Według doniesień francuskiego dziennika napastnik Bayernu chciał lepiej poznać sytuację wewnątrz Realu przed ewentualnym transferem.

24-latek ma za sobą najlepszy sezon w karierze. We wszystkich rozgrywkach klubowych i reprezentacyjnych zdobył 27 bramek oraz zanotował 33 asysty. Francuz uważa, że po dwóch latach w Bayernie nadszedł odpowiedni moment na kolejny krok.

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Bayern pozostaje nieugięty, ale Real przygotowuje plan

Real Madryt zna stanowisko zawodnika i po zakończeniu mistrzostw świata ma rozpocząć działania zmierzające do sprowadzenia Francuza. Według tych informacji Florentino Perez od dawna jest wielkim zwolennikiem transferu Olise, którego postrzega jako piłkarza z kategorii „Galactico”.

Największą przeszkodą pozostaje jednak Bayern Monachium. Niemiecki klub nie zamierza rozstawać się z jednym ze swoich liderów, a obowiązujący do 2029 roku kontrakt daje mu bardzo silną pozycję negocjacyjną.

Potencjalna operacja mogłaby przejść do historii pod względem finansowym. Aby sfinansować transfer, Real może potrzebować sprzedaży części obecnej kadry. Wśród możliwych scenariuszy pojawia się także przyszłość Viniciusa Juniora, którego kontrakt wygasa w czerwcu przyszłego roku i wciąż nie został przedłużony.

Na razie wszystko wskazuje jednak na to, że rozmowy dopiero nabierają tempa, a transferowa saga z udziałem Olise dopiero się rozpoczyna.