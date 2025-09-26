Górnik Zabrze przedłużył kontrakt z kluczowym zawodnikiem

Sondre Liseth, będący w świetnej formie napastnik Górnika Zabrze, przedłużył kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Klub skorzystał z opcji zawartej w umowie, a Norweg wyrasta na jedną z gwiazd drużyny Michała Gasparika.

PressFocus Na zdjęciu: Michal Gasparik

Norweg kluczowym napastnikiem. Górnik stawia na Lisetha

Sondre Liseth trafił do Górnika Zabrze zimą 2025 roku. Początkowo jego pobyt na Roosevelta nie zapowiadał się imponująco. Pod wodzą Jana Urbana Norweg wystąpił w dwunastu meczach, ale na boisku spędził zaledwie 223 minuty. Co więcej, ówczesny trener ustawiał go w środku pola, przez co zawodnik nie mógł w pełni wykorzystać swojego potencjału.

Wszystko zmieniło się wraz z przyjściem Michała Gasparika. Słowacki szkoleniowiec od początku widział w Lisethu pełnoprawnego napastnika. Początkowo Norweg był rezerwowym, ustępując miejsca Tsigortisowi, lecz wykorzystał jego słabszą formę. Obecnie Grek odszedł na wypożyczenie do Polonii Bytom, a Liseth jest wiodącą postacią w zespole Trójkolorowych.

Stara umowa obowiązywała tylko do końca grudnia obecnego roku, natomiast nowy kontrakt jest ważny do 30 czerwca 2027 roku. W obecnym sezonie Liseth rozegrał sześć spotkań i ma już na koncie trzy gole.

Górnik Zabrze jest obecnie liderem PKO Ekstraklasy i ma punkt przewagi nad drugą w tabeli Cracovią. Obie drużyny zmierzą się w sobotnim hicie, którego stawką będzie fotel lidera. Drużyny znajdują się w doskonałej dyspozycji, dlatego fani mogą spodziewać się ekscytującego widowiska.

