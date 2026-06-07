Ekstraklasa ruszyła po Jakubczyka. Zapowiada się ostra walka

Kamil Jakubczyk znalazł się w centrum transferowego zainteresowania klubów z PKO BP Ekstraklasy. O utalentowanego pomocnika może latem rozegrać się prawdziwa walka.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jakubczyk

Kamil Jakubczyk przyciąga uwagę czołowych klubów. Rywalizacja nabiera tempa

Kamil Jakubczyk jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na krajowym rynku transferowym. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyków, sytuację młodego pomocnika monitoruje kilka klubów z PKO BP Ekstraklasy, a lista zainteresowanych zespołów systematycznie się wydłuża. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść intensywną rywalizację o podpis zawodnika.

Szczególnie mocno w kontekście transferu Jakubczyka wymieniana jest Korona Kielce. Klub z Exbud Arena może poważnie włączyć się do walki o piłkarza, zwłaszcza jeśli potwierdzi się odejście Tamara Svetlina do Lecha Poznań. Ewentualna sprzedaż jednego z liderów drużyny mogłaby otworzyć drogę do przeprowadzenia większej inwestycji i sprowadzenia nowego zawodnika do środka pola.

Jak informuje znany dziennikarz, Korona nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Jakubczyka. W gronie potencjalnych kandydatów do transferu znajdują się również Widzew Łódź, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Każda z tych ekip poszukuje wzmocnień przed nowym sezonem i dostrzega w zawodniku potencjał do dalszego rozwoju.

Rosnąca liczba zainteresowanych klubów pokazuje również zmieniającą się rzeczywistość finansową klubów z PKO BP Ekstraklasy. Jeszcze kilka lat temu transfery na poziomie miliona euro należały do rzadkości, dzisiaj natomiast coraz więcej klubów jest w stanie uczestniczyć w negocjacjach dotyczących zawodników wycenianych na takie kwoty lub nawet wyższe.