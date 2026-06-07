Ekstraklasa ruszyła po Jakubczyka. Zapowiada się ostra walka

14:29, 7. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Kamil Jakubczyk znalazł się w centrum transferowego zainteresowania klubów z PKO BP Ekstraklasy. O utalentowanego pomocnika może latem rozegrać się prawdziwa walka.

Kamil Jakubczyk
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kamil Jakubczyk

Kamil Jakubczyk przyciąga uwagę czołowych klubów. Rywalizacja nabiera tempa

Kamil Jakubczyk jest jednym z najbardziej pożądanych zawodników na krajowym rynku transferowym. Jak ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyków, sytuację młodego pomocnika monitoruje kilka klubów z PKO BP Ekstraklasy, a lista zainteresowanych zespołów systematycznie się wydłuża. Wszystko wskazuje na to, że najbliższe tygodnie mogą przynieść intensywną rywalizację o podpis zawodnika.

Szczególnie mocno w kontekście transferu Jakubczyka wymieniana jest Korona Kielce. Klub z Exbud Arena może poważnie włączyć się do walki o piłkarza, zwłaszcza jeśli potwierdzi się odejście Tamara Svetlina do Lecha Poznań. Ewentualna sprzedaż jednego z liderów drużyny mogłaby otworzyć drogę do przeprowadzenia większej inwestycji i sprowadzenia nowego zawodnika do środka pola.

Jak informuje znany dziennikarz, Korona nie jest jednak jedynym klubem zainteresowanym pozyskaniem Jakubczyka. W gronie potencjalnych kandydatów do transferu znajdują się również Widzew Łódź, Raków Częstochowa oraz GKS Katowice. Każda z tych ekip poszukuje wzmocnień przed nowym sezonem i dostrzega w zawodniku potencjał do dalszego rozwoju.

Rosnąca liczba zainteresowanych klubów pokazuje również zmieniającą się rzeczywistość finansową klubów z PKO BP Ekstraklasy. Jeszcze kilka lat temu transfery na poziomie miliona euro należały do rzadkości, dzisiaj natomiast coraz więcej klubów jest w stanie uczestniczyć w negocjacjach dotyczących zawodników wycenianych na takie kwoty lub nawet wyższe.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości