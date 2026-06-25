Górnik Zabrze bije rekord. Tego jeszcze nie było

09:23, 25. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Goal.pl

Górnik Zabrze jest na fali od poprzedniego sezonu. Dobra forma sportowa Trójkolorowych przełożyła się na zainteresowanie kibiców i sprzedaż karnetów, która przed sezonem 2026/27 jest rekordowa.

Michal Gasparik
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Ogromne zainteresowanie meczami Górnika Zabrze

Górnik ma za sobą znakomity sezon. Zwycięstwo w Pucharze Polski i wicemistrzostwo kraju to coś, czego w Zabrzu nie było od lat. Kibice na sukcesy czekali bardzo długo, dlatego dobra forma sportowa od razu przełożyła się na duże zainteresowanie meczami Trójkolorowych, które i tak już wcześniej należało do jednych z najwyższych w kraju.

W poprzedniej kampanii Górnik był daleki od sprzedaży 10 tysięcy karnetów. Teraz ta bariera została mocno przekroczona, a jest jeszcze blisko miesiąc do startu PKO Ekstraklasy. W klubie mówiło się, że celem jest liczba około 12 tysięcy abonamentów. Obecnie liczba sprzedanych karnetów przekroczyła już ponad 12,5 tysiąca i wciąż rośnie.

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Duże znaczenie ma też gra Górnika w europejskich pucharach. W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Zabrzanie zmierzą się z tureckim Fenerbahce, a takiego rywala przy Roosevelta nie było od lat, dlatego nie dziwi, że kibice z niecierpliwością wyczekują tego starcia. O wejściówki na to spotkanie będzie bardzo trudno. Klub w uprzywilejowanej sytuacji postawił karnetowiczów, którzy będą mieli pierwszeństwo w zakupie biletów.

Ta informacja sprawiła, że w nieco ponad 24 godziny, Górnik sprzedał ponad tysiąc karnetów. Teraz można się zastanawiać, do jakiej liczby dobiją fani Trójkolorowych w zakupionych abonamentach. Wiadomo już jednak, że na pewno będzie ona rekordowa.

Z kolei kilka dni temu Lech Poznań poinformował, że fani wykupili całą pulę karnetów udostępnionych do sprzedaży w liczbie 15 tysięcy.

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