Cucurella ujawnił. To dlatego transfer do Barcelony nie wypalił

Barcelona była łączona z Marcem Cucurellą podczas letniego okna transferowego. Sam piłkarz stanowczo zaprzeczył jednak, że kiedykolwiek znalazł się na liście życzeń katalońskiego klubu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Marc Cucurella

Cucurella zakończył spekulacje ws. Barcelony

Barcelona przez ostatnie tygodnie była wymieniana jako jeden z klubów zainteresowanych Marcem Cucurellą. Hiszpan miał być rozważany jako potencjalny następca Alejandro Balde, gdyby wychowanek opuścił klub podczas letniego okna transferowego. Doniesienia nasilały się wraz z kolejnymi informacjami o planach transferowych Blaugrany.

Cucurella niespodziewanie jednak przeniósł się do Realu Madryt. Nowy piłkarz Królewskich uciął wszystkie spekulacje o Dumie Katalonii. Przyznał, że Barcelona nigdy nie wykonała żadnego konkretnego ruchu w jego sprawie. Potwierdził natomiast, że zainteresowanie wykazywało Atletico Madryt.

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– Barcelona nie była mną zainteresowana. Chciało mnie Atletico – powiedział Cucurella cytowany przez serwis „Barca Universal”. Słowa reprezentanta Hiszpanii wskazują, że medialne doniesienia nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistych działaniach Barcelony, choć o spodziewanym transferze w hiszpańskich mediach było głośno.

Wszystko wskazuje również na to, że Alejandro Balde nadal pozostaje ważną częścią projektu Barcelony. Mimo trudniejszego okresu klub nadal zamierza stawiać na swojego wychowanka. Barcelona pozostaje otwarta na atrakcyjne oferty za swoich piłkarzy, lecz obecnie nic nie wskazuje na to, aby aktywnie planowała rozstanie z Balde.