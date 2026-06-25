Górak ma nowego piłkarza. Znamy długość kontraktu Resty z GKS Katowice

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Kolejne wzmocnienie pucharowicza

GKS Katowice prężnie działa w letnim okienku transferowym. Klub z Górnego Śląska po udanym sezonie ma apetyt na kolejne dobre wyniki i trzeba przyznać, że działacze sporo robią ku temu, aby to się udało. Zespół nie został osłabiony, a wręcz przeciwnie – są solidne wzmocnienia.

Po sprowadzeniu utalentowanego Szymona Bartlewicza, Bartosza Wolskiego i dwóch bramkarzy, czyli Gabriela Kobylaka i Macieja Kikolskiego, klub ze Śląska sięgnął po środkowego obrońcę z Korony Kielce, a więc Paua Restę.

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Hiszpan przeszedł wczoraj testy medyczne w Katowicach i zostanie piłkarzem GieKSy. Z naszej wiedzy wynika, że Resta dołączył już do nowych kolegów na zgrupowaniu. Długość jego umowy ze śląskim klubem wynosi, jak słyszymy, cztery lata.

Po tym transferze w Katowicach będzie już spokojniej. Być może dojdzie jeszcze nowy napastnik, ale nie jest to przesądzone.