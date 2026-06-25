Górak ma nowego piłkarza. Znamy długość kontraktu Resty z GKS Katowice

08:32, 25. czerwca 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

GKS Katowice kompletuje kadrę na nowy sezon. Wczoraj testy medyczne przechodził na Śląsku Pau Resta. Hiszpan zostanie nowym graczem GieKSy, podpisując długi kontrakt.

Rafał Górak
Obserwuj nas w
Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Kolejne wzmocnienie pucharowicza

GKS Katowice prężnie działa w letnim okienku transferowym. Klub z Górnego Śląska po udanym sezonie ma apetyt na kolejne dobre wyniki i trzeba przyznać, że działacze sporo robią ku temu, aby to się udało. Zespół nie został osłabiony, a wręcz przeciwnie – są solidne wzmocnienia.

Po sprowadzeniu utalentowanego Szymona Bartlewicza, Bartosza Wolskiego i dwóch bramkarzy, czyli Gabriela Kobylaka i Macieja Kikolskiego, klub ze Śląska sięgnął po środkowego obrońcę z Korony Kielce, a więc Paua Restę.

ZAKŁAD BEZ RYZYKA na mundial do 50 PLN na start od Betclic! Odbierz z kodem promocyjnym GOALPL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Hiszpan przeszedł wczoraj testy medyczne w Katowicach i zostanie piłkarzem GieKSy. Z naszej wiedzy wynika, że Resta dołączył już do nowych kolegów na zgrupowaniu. Długość jego umowy ze śląskim klubem wynosi, jak słyszymy, cztery lata.

Po tym transferze w Katowicach będzie już spokojniej. Być może dojdzie jeszcze nowy napastnik, ale nie jest to przesądzone.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości