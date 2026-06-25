Manchester United może dokonać niespodziewanego transferu

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Angus Gunn przymierzany do Manchesteru United

Manchester United prawdopodobnie będzie zmuszony sprowadzić nowego bramkarza podczas letniego okna transferowego. Ma to związek z niemal pewnym odejściem zarówno Andre Onany, jak i Altaya Bayindira. W kadrze ekipy Czerwonych Diabłów pozostaną Senne Lammens oraz Tom Heaton, jednak sztab szkoleniowy dowodzony przez Michaela Carricka będzie potrzebował jeszcze trzeciego golkipera. Władze klubu analizują już dostępne opcje na rynku, a priorytetem jest znalezienie zawodnika, który zaakceptuje rolę rezerwowego i jednocześnie zapewni odpowiednią jakość między słupkami.

Jak poinformował brytyjski dziennik „The Sun”, jednym z kandydatów do przeprowadzki na Old Trafford jest Angus Gunn. 30-letni szkocki bramkarz na co dzień występuje w barwach Nottingham Forest, lecz jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2026 roku i najprawdopodobniej nie zostanie przedłużony. To oznacza, że Manchester United mógłby pozyskać doświadczonego golkipera na zasadzie wolnego transferu. Dla władz giganta Premier League byłaby to bardzo atrakcyjna okazja rynkowa, szczególnie w kontekście planowanych zmian kadrowych.

Gunn jest wychowankiem Norwich City, a w swoim piłkarskim CV ma również występy dla Manchesteru City oraz Southampton FC. Tak więc mierzący 196 centymetrów bramkarz miał już okazję grać w Manchesterze, choć po niebieskiej stronie miasta. Niewykluczone jednak, że już wkrótce przeniesie się na Old Trafford i zasili szeregi lokalnego rywala z czerwonej części metropolii. Dotychczas 25-krotny reprezentant Szkocji rozegrał łącznie 32 mecze na poziomie angielskiej ekstraklasy.

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