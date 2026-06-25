Atalanta zarobi fortunę. Rekordowy transfer przebije Hojlunda

Atalanta może wkrótce sfinalizować dwie głośne sprzedaże. Według Calcio&Finanza transfery Edersona i Marco Palestry mają przynieść klubowi rekordowe zyski.

Christian Santi / Alamy Na zdjęciu: Marco Palestra

Palestra coraz bliżej Chelsea

Atalanta osiągnęła porozumienia w sprawie dwóch ważnych transferów. Ederson ma przenieść się do Manchesteru United, natomiast Marco Palestra jest o krok od Chelsea. Londyński klub wyprzedził Inter, przedstawiając korzystniejszą ofertę zarówno Atalancie, jak i samemu zawodnikowi.

Obie transakcje mają zasilić klubową kasę kwotą około 100 milionów euro. Ostateczna suma może być nawet wyższa, ponieważ do kwot podstawowych mogą zostać doliczone bonusy. Według Calcio&Finanza zysk ze sprzedaży obu piłkarzy przekroczy 98 milionów euro. Nie jest jednak jeszcze przesądzone, czy zostanie on uwzględniony w bilansie kończącym się 30 czerwca 2026 roku, czy dopiero w kolejnym roku finansowym.

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Największe znaczenie ma transfer Palestry. Według wyliczeń Calcio&Finanza będzie to najwyższa sprzedaż w historii klubu pod względem wygenerowanego zysku. Młody piłkarz wyprzedzi w tej klasyfikacji Rasmusa Hojlunda. Oficjalne dane będzie można jednak potwierdzić dopiero po publikacji sprawozdań finansowych za sezony 2025/26 i 2026/27.

Jeżeli przynajmniej jedna z tych transakcji zostanie zaksięgowana przed końcem czerwca, sezon 2025/26 stanie się najbardziej dochodowym pod względem zysków transferowych w erze rodziny Percassi. Od 2010 roku Atalanta wypracowała niemal 800 milionów euro zysków ze sprzedaży piłkarzy, a ponad 500 milionów euro przypadło na okres od 2021 roku. Dzięki temu klub zanotował dziesięć kolejnych lat z dodatnim wynikiem finansowym.