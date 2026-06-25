Gabriel Jesus na wylocie z Arsenalu. Mistrz Premier League obniżył cenę

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Gabriel Jesus

Arsenal chce sprzedać Gabriela Jesusa

Gabriel Jesus najprawdopodobniej odejdzie z Arsenalu podczas letniego okna transferowego. Trener ekipy Kanonierów – Mikel Arteta – ma już inny plan dotyczący obsady linii ataku i nie wiąże przyszłości z brazylijskim napastnikiem. 29-letni snajper nie powinien jednak narzekać na brak zainteresowania. W ostatnich miesiącach był bowiem łączony z Evertonem, Milanem, Juventusem, Atletico Madryt oraz Palmeiras. Wszystko wskazuje na to, że doświadczony zawodnik będzie miał kilka interesujących opcji do wyboru, jeśli zdecyduje się opuścić Emirates Stadium.

Jak dowiedział się brytyjski portal „CaughtOffside.com”, Arsenal obniżył swoje oczekiwania finansowe dotyczące sprzedaży Gabriela Jesusa. Do niedawna londyńczycy liczyli na kwotę około 30 milionów funtów, jednak obecnie są gotowi zaakceptować ofertę opiewającą na 20-25 milionów funtów. Taka cena może zachęcić potencjalnych nabywców do podjęcia negocjacji. Pozyskanie zawodnika o tak dużym doświadczeniu za stosunkowo niewielkie pieniądze wydaje się bowiem bardzo atrakcyjną okazją rynkową.

Napastnik z Kraju Kawy trafił do Arsenalu latem 2022 roku z Manchesteru City i przez długi czas był jednym z kluczowych piłkarzy drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. Później doznał jednak poważnej kontuzji, która znacząco wpłynęła na jego pozycję w zespole The Gunners. Do tej pory rozegrał 123 mecze w barwach ekipy Kanonierów, zdobył 32 bramki i zanotował 22 asysty. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego obecna wartość rynkowa wynosi mniej więcej 20 milionów funtów.

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