Juventus mocno zaskoczył. Niespodziewany bramkarz na celowniku

Juventus poszukuje nowego bramkarza przed startem sezonu. Według „Tuttosport” na liście życzeń turyńskiego klubu niespodziewanie znalazł się Mile Svilar z Romy.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Problemy finansowe znów krzyżują plany Juventusu

Juventus analizuje kolejne opcje na pozycję bramkarza. Jednym z kandydatów ma być Mile Svilar, który od dłuższego czasu jest podstawowym golkiperem Romy. Według „Tuttosport” temat pojawił się podczas rozmów z agencją reprezentującą zarówno Svilara, jak i Emiliano Martineza, którym również interesuje się Stara Dama.

Kluczowe znaczenie mają sytuacje finansowe obu klubów. Juventus potrzebuje zysków ze sprzedaży zawodników przed zamknięciem roku rozliczeniowego. Jeszcze większą presję odczuwa Roma, która musi wypracować około 50 milionów euro zysków. Z tego powodu klub może rozważyć sprzedaż jednego z czołowych piłkarzy.

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Dotychczas Roma nie zamierzała sprzedawać Svilara za mniej niż 50–60 milionów euro. Obecna sytuacja finansowa może jednak skłonić władze klubu do obniżenia oczekiwań. Według „Tuttosport” oferta na poziomie 35-40 milionów euro byłaby bardzo trudna do odrzucenia. Dodatkowym argumentem jest fakt, że bramkarz trafił do Rzymu jako wolny zawodnik, dlatego jego sprzedaż oznaczałaby niemal czysty zysk.

Możliwy transfer może uruchomić kolejną zmianę na rynku. Jeśli Svilar opuści Romę, rzymski klub może skierować uwagę właśnie na Emiliano Martineza. Według „Tuttosport” Argentyńczyk byłby jednym z głównych kandydatów do zastąpienia obecnego numeru jeden między słupkami.