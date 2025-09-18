Górnik Zabrze kontra Widzew Łódź bez Podolskiego. Trener wyjaśnił

Górnik Zabrze zmierzy się w niedzielę z Widzewem Łódź w spotkaniu dziewiątej kolejki PKO BP Ekstraklasy. Wicelider rozgrywek podejdzie do tej rywalizacji bez mistrza świata.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski nie zagra w meczu Górnik Zabrze – Widzew Łódź

Górnik Zabrze po rozegraniu ośmiu kolejek ligowych plasuje się na drugiej pozycji w tabeli, mając na swoim koncie 15 punktów. To efekt pięciu zwycięstw i trzech porażek. Zabrzanie są jednocześnie wciąż bezkompromisowi. Tymczasem serwis Roosevelta81.pl przekazał, że w niedzielnym starciu nie będzie mógł wystąpić Lukas Podolski. Szkoleniowiec ekipy z Zabrza wyjaśnił powody absencji piłkarza.

– Poldi zmaga się z kontuzją łydki. Doszło do lekkiego naderwania. Nie jest to poważna kontuzja, ale potrzebuje trochę czasu, żeby dojść do pełni sił. Jest pod opieką naszego sztabu medycznego – przekazał Michal Gasparik w rozmowie z serwisem Roosevelta81.pl.

Doświadczony zawodnik w tej kampanii wystąpił łącznie w sześciu spotkaniach. Na boisku spędził łącznie jednak tylko 147 minut. Ogólnie w tym sezonie Podolski nie należy do kluczowych postaci w drużynie.

Niedzielne starcie z udziałem ekip z Zabrza i Łodzi rozpocznie się o godzinie 17:30. W tym roku obie drużyny miały już okazję grać ze sobą w kwietniu. Wówczas na Arenie Zabrze padł bezbramkowy remis. Z kolei w starciu z października minionego roku lepsi byli gracze Górnika, którzy wygrali 2:0 po bramkach Damiana Rasaka i Luki Zahovicia. Aktualnie w ligowej tabeli obie drużyny dzieli różnica pięciu punktów.

