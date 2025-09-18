GKS Katowice u siebie mocny. Trener mówił o kluczach do sukcesu

GKS Katowice w meczu dziewiątej kolejki zmierzy się u siebie z Cracovią. Nadzieje na udany występ swoich podopiecznych w tym starciu ma szkoleniowiec śląskiej ekipy.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Rafał Górak

Rafał Górak przed spotkaniem GKS Katowice – Cracovia

GKS Katowice przed swoim kolejnym występem legitymuje się bilansem siedmiu punktów, mając oczko przewagi nad strefą spadkową. Jednocześnie drużyna Rafała Góraka na piątkowy wieczór ma jasny cel, aby sięgnąć po pełną pulę. Przed starciem z Cracovią swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec GieKSy.

– Cracovia to bardzo dobrze zorganizowany zespół, będący obecnie na mocnym rozpędzie. Rzeczywiście, bardzo dobrze weszli w sezon. Analizujemy ich grę i przygotowujemy się do tego, aby te mocne strony starać się zneutralizować, ale przede wszystkim skupiamy się na poprawie elementów, które u nas wymagają dopracowania – przekonywał Górak w trakcie czwartkowej konferencji prasowej.

– Słysząc już o frekwencji i atmosferze, jaka nas czeka, mam nadzieję, że na swoim stadionie stworzymy dobre widowisko. To jest dla mnie najważniejsze. Oczywiście gramy o punkty i będziemy walczyć o pełną pulę – zaznaczył trener.

W tej kampanii katowiczanie lepiej radzą sobie w roli gospodarza. Na ten temat Górak także wyraził kilka słów.

– Dobrze by było kontynuować naszą dobrą grę na własnym stadionie. Jeśli to się uda, jestem przekonany, że punkty na wyjazdach również przyjdą. Wyniki poza domem nie są tak dalekie od przełamania, jak pokazuje czysta matematyka. Cztery mecze i zero punktów to zły bilans, ale widzę wiele pozytywów, które moja drużyna musi jeszcze konsekwentniej realizować – przekonywał trener GieKSy.

Sobotnia potyczka rozpocznie się o godzinie 18:00. GKS powalczy w tym spotkaniu o trzecie zwycięstwo w sezonie.

