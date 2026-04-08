Prywatyzacja Górnika Zabrze na ostatniej prostej? Nowe wieści

fot. Dpa / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Lukas Podolski finalizuje przejęcie Górnika Zabrze

Górnik Zabrze rywalizuje w tym sezonie o podwójną koronę. Ekipa prowadzona przez Michała Gasparika liczy się w grze o mistrzostwo PKO BP Ekstraklasy, ale także o triumf w STS Pucharze Polski. W tle tych sportowych zmagań pojawiają się również informacje o planach dotyczących własności klubu.

Wiadomo nie od dziś, że poważnie zainteresowany przejęciem klubu z Zabrza jest Lukas Podolski. Mistrz świata z 2014 roku od dawna ma wpływ na rozwój Górnika, nie tylko jako piłkarz, ale także jako działacz. W grudniu minionego roku były reprezentant Niemiec został jednym z udziałowców klubu. Proces prywatyzacji konsekwentnie się przedłużał, na co wpływ miało kilka czynników – nie tylko negocjacje, ale także polityczne turbulencje w mieście.

Najnowsze doniesienia sugerują, że formalności są już na ostatniej prostej. Wcześniej akcję związaną ze zmianą właściciela klubu opóźniły kwestie prawne. Tymczasem, według źródeł, proces zmiany właściciela ma zostać sfinalizowany pod koniec kwietnia. Jednocześnie długo wyczekiwany moment nie tylko przez kibiców 14-krotnego mistrza Polski, ale i samego Podolskiego w końcu miałby miejsce.

W momencie, gdy prywatyzacja Górnika dobiegnie końca, będzie mogła zostać w pełni realizowana wizja rozwoju klubu według ustaleń byłego piłkarza. Jasne jest jednak, że Górnik nie będzie budowany w oparciu o duże nakłady finansowe, lecz na stabilnych fundamentach i inwestowaniu w zawodników z potencjałem sprzedażowym, co ma miejsce od wielu miesięcy. Podolski będzie mógł również liczyć na wsparcie finansowe od inwestorów, z którymi łączą go różne relacje biznesowe.