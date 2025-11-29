Górnik dostał cios. Podolski zareagował

Górnik Zabrze w piątkowy wieczór doznał bolesnej porażki z Radomiakiem (0:4). W sobotę w mediach społecznościowych za występ w imieniu drużyny przeprosił Lukas Podolski.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Lukas Podolski

Podolski wprost po klęsce z Radomiakiem. Mocne słowa i jasne wyzwanie dla zespołu

Górnik Zabrze w tej kampanii liczy się w grze o najwyższe cele. 14-krotny mistrz Polski ma aktualnie na swoim koncie 30 punktów i jeszcze dwa spotkania do rozegrania w 2025 roku. Tymczasem na platformie X ciekawy wpis opublikował doświadczony zawodnik ekipy z Zabrza.

„Chciałbym przeprosić wszystkich naszych kibiców za wczorajszy mecz. Nie chcę widzieć mojej drużyny i klubu w takiej formie – pozbawionych energii i pewności siebie. Każdy zawodnik powinien zadać sobie pytanie, czy dał z siebie wszystko w ostatnich tygodniach. Trzeba się obudzić! Zostały jeszcze dwa mecze. Potrzebujemy każdego, kto będzie w nich gotów dać z siebie wszystko!!!” – napisał Lukas Podolski na platformie X.

40-letni zawodnik trafił do ekipy z Zabrza w lipcu 2021 roku na zasadzie wolnego transferu po tym, jak rozstał się z tureckim Antalyasporem. Podolski wcześniej bronił natomiast barw takich ekip jak: Vissel Kobe, Galatasaray, Inter Mediolan czy Arsenal oraz FC Koeln.

W tej kampanii 130-krotny reprezentant Niemiec wystąpił łącznie w dziewięciu spotkaniach, spędzając jednak tylko 172 minuty na boisku. Już w przyszłym tygodniu Górnik rozegra natomiast dwa starcia w Gdańsku. Najpierw zmierzy się z Lechią w STS Pucharze Polski. Z kolei kilka dni później zabrzanie zagrają z tą ekipą w PKO BP Ekstraklasie. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od lipca. Wówczas lepszy był Górnik (2:1).

