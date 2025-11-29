Wisła kończy rok u siebie. Łasicki zdradził kulisy szatni i prosi kibiców o jedno

Igor Łasicki to jeden z bardziej doświadczonych zawodników w Wiśle Kraków. Zawodnik opowiedział o tym w Studio Reymonta. Ponadto zaprosił kibiców na mecz ze Stalą Mielec.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Igor Łasicki

Lider szatni Wisły zabrał głos. Szczery apel Łasickiego przed starciem ze Stalą

Igor Łasicki to środkowy defensor, który trafił do Wisły Kraków latem 2022 roku. Tym samym zawodnik od kilku lat rywalizuje z Białą Gwiazdą o awans do PKO BP Ekstraklasy. Tymczasem ostatnio piłkarz wprost powiedział, że w szatni Wisły jest jednym z bardziej doświadczonych graczy.

– 30 lat to już doświadczenie, więc czuję się starszym zawodnikiem. W szatni mamy młodych graczy, którzy są świadomi, i to jest ich siła. To przede wszystkim bardzo fajni zawodnicy – zarówno piłkarsko, jak i osobiście, twardo stąpający po ziemi. Funkcjonują świetnie w szatni, są skromni, a przy tym pokazują ogromną jakość na boisku – mówił Łasicki w rozmowie z Marcinem Ryszką w kanale Studio Reymonta na platformie YouTube.

W niedzielny wieczór ekipa z Krakowa rozegra ostatnie spotkanie w 2025 roku w roli gospodarza. W związku z tym piłkarz pozwolił sobie na konkretny apel.

– Mam nadzieję, że rozgrzejemy kibiców dobrą grą. To nasz ostatni mecz w tym roku, a oni byli naszym dwunastym zawodnikiem przez całą rundę, dodawali skrzydeł. Atmosfera na naszym stadionie jest świetna i mam nadzieję, że nawet minusowa temperatura nie przeszkodzi w przybyciu fanów. Liczymy na godne zakończenie roku i zdobycie trzech punktów dla naszych kibiców. Serdecznie zapraszam – powiedział Łasicki.

Potyczka z udziałem Wisły i Stali zacznie się o godzinie 20:15.

Czytaj więcej: Wisła Kraków liderem Betclic 1. Ligi. Łasicki skomentował sytuację w drużynie