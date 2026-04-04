Górnik w gazie. Cracovia odprawiona z kwitkiem [WIDEO]

Górnik Zabrze w meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy nie dał żadnych szans Cracovii, notując pewne zwycięstwo (3:0). Zaliczył tym samym 12. zwycięstwo w trakcie kampanii.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Górnik Zabrze - Cracovia

Górnik został wiceliderem PKO BP Ekstraklasy

Górnik Zabrze i Cracovia to ekipy mające ambitne plany związane z grą w tym sezonie w elicie. Każda z drużyn ma szanse na występy w europejskich pucharach. Chociaż ambicje 14-krotnego mistrza Polski mogą sięgać jeszcze wyżej, mając na uwadze, że wciąż rywalizuje w STS Pucharze Polski.

Przed startem sobotniej potyczki obie drużyny w tabeli PKO BP Ekstraklasy dzieliła różnica trzech oczek. Górnik miał zamiar kontynuować passę spotkań bez porażki, która zaczęła się 8 marca 2026 roku. Z kolei Krakowianie liczyli na kolejne zwycięstwo nad śląskim zespołem po ograniu GKS-u Katowice (1:0).

Pierwsza odsłona rywalizacji ułożyła się stosunkowo szybko, bo już od 10 minuty pod dyktando gospodarzy. Po katastrofalnych błędach defensywy ekipy z Krakowa na listę strzelców wpisał się Yvan Ikia Dimi, kierując piłkę do siatki po uderzeniu głową. To był debiutancki gol Francuza w zabrzańskiej drużynie.

Górnik ⚒️ prowadzi z Cracovią!



Yvan Ikia Dimi wygrał walkę w polu karnym z Sebastianem Madejskim i głową umieścił piłkę w siatce! ⚽



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/nWnVWyeIXI — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026

Na jednym trafieniu Górnik nie chciał poprzestać, szukając drugiej bramki. Bliski szczęścia był w 25. minucie Paweł Olkowski. Były reprezentant Polski po indywidualnej akcji, w trakcie której mijał rywali jak niegdyś Bebeto, ostatecznie trafił w słupek i cała akcja spełzła na niczym.

Zabrzanie w grze o podwójną koronę

Goście swoich sił spróbowali w 39. minucie. Wówczas okazję do strzelenia gola miał Ajdin Hasić. Chociaż oddał mocne uderzenie, piłka nie znalazła drogi do siatki, bo na posterunku był Marcel Łubik. Tym samym na przerwę w lepszych nastrojach udał się zespół prowadzony przez Michala Gasparika.

Po zmianie stron Maksym Chłań popisał się kapitalnym trafieniem w 59. minucie. Ukrainiec najpierw poradził sobie z dwoma rywalami, a następnie oddał strzał z mniej więcej 16 metrów. Stadion eksplodował z radości. Szybko jednak radość została ugaszona, bo po weryfikacji systemu VAR gol został anulowany. Sędzia odgwizdał pozycję spaloną.

12 minut przed końcem podstawowego czasu gry Jarosław Kubicki podwyższył prowadzenie Zabrzan na 2:0, popisując się celnym strzałem głową. Na tym jednak gospodarze nie poprzestali. W 82. minucie Michał Rakoczy ustalił rezultat rywalizacji na 3:0 i trzy oczka zainkasował zespół z Zabrza. Górnik ma tym samym 42 punkty na koncie, licząc się wciąż w grze o mistrzowski tytuł. W następnej kolejce Zabrzanie zmierzą się na wyjeździe z Legia Warszawa. Z kolei Cracovia w roli gospodarza zagra z Arką Gdynia.

GÓRNIK SHOW! 🤩 Jarosław Kubicki i Michał Rakoczy podwyższają prowadzenie gospodarzy! 💪



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/k9DvTkjOCe — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 4, 2026

Górnik Zabrze – Cracovia 3:0 (1:0)

1:0 Yvan Ikia Dimi 10′

2:0 Jarosław Kubicki 78′

3:0 Michał Rakoczy 82′