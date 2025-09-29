Goncalo Feio wróci do Ekstraklasy?! Dyrektor sportowy mówi wprost

Goncalo Feio był ostatnio łączony z podjęciem pracy w roli trenera Radomiaka Radom. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet głos w tej sprawie zabrał dyrektor sportowy. Na ten moment w klubie nikt nie myśli o zmianie szkoleniowca.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Radomiak wykluczył możliwość zatrudnienia Goncalo Feio

Goncalo Feio wraz z zakończeniem poprzedniego sezonu rozstał się z Legią Warszawa. Portugalczyk w kampanii 2025/2026 miał prowadzić drugoligowy klub we Francji – USL Dunkerque. Niespodziewanie współpraca zakończyła się po trzech tygodniach. Powodem miał być fakt, że w trakcie pracy wystąpiły rozbieżności pomiędzy obietnicami a rzeczywistością.

Z racji tego Feio od 13 lipca pozostaje bez pracy. Ostatnio pojawiły się sensacyjne doniesienia, że 35-latek może wrócić do Polski. Nie tak dawno portal Weszło informował, że szkoleniowiec jest przymierzany do Radomiaka Radom. W klubie PKO BP Ekstraklasy mieli rozważać zmianę szkoleniowca ze względu na kiepskie wyniki, jakie osiągała drużyna pod wodzą Joao Henriquesa.

Do plotek nt. zatrudnienia Feio odniósł się Antonio Ribeiro, czyli dyrektor sportowy Radomiaka. Należy dodać, że prywatnie łączą ich przyjacielskie relacje, a brat Antonio, Emanuel jest asystentem byłego trenera Legii Warszawa. W rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet dyrektor „Zielonych” podkreślił, że nikt nie myśli o zwolnieniu Joao Henriquesa, który ma pełne poparcie władz klubu.

– Nie oceniam osób, które podają takie informacje. Goncalo to mój przyjaciel, jego asystentem jest mój brat Emanuel. Byłoby głupotą z mojej strony zaprzeczać jakimkolwiek powiązaniom w tej sprawie. Dziś mamy trenera. Jesteśmy z niego zadowoleni i mu ufamy. Rozmawiamy codziennie. Był bardzo pomocny między innymi w restrukturyzacji klubu. Trener Henriques ma pełne zaufanie – powiedział Antonio Ribeiro w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.