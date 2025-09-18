Goncalo Feio przymierzany do nowego klubu z PKO Ekstraklasy!

16:32, 18. września 2025
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Szymon Janczyk, Weszło

Goncalo Feio szuka nowego klubu i być może wróci do pracy w PKO Ekstraklasie. Szkoleniowiec przymierzany jest bowiem do pracy w Radomiaku Radom, o czym donosi Szymon Janczyk z "Weszło".

Goncalo Feio
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio mógłby poprowadzić Radomiaka Radom?!

Goncalo Feio to bez cienia wątpliwości jedno z największych obecnie wolnych nazwisk na rynku trenerskim, po które mogą sięgnąć kluby z PKO Ekstraklasy. Portugalczyk po odejściu z Legii Warszawa przez krótki okres próbował swoich sił w drugiej lidze francuskiej, ale jeszcze przed pierwszym meczem został zwolniony w atmosferze, jakżeby inaczej, skandalu.

Teraz więc szuka sobie nowego pracodawcy i coraz więcej mówi się o możliwym powrocie do PKO Ekstraklasy. Jakiś czas temu miał on jeść kolację z Ivim Lopezem, co miałoby zwiastować zainteresowanie pracą w Rakowie Częstochowie. Teraz jednak dużo konkretniejsze informacje płyną z innego zespołu. Według Szymona Janczyka z portalu „Weszło”, Goncalo Feio przymierzany jest do pracy w Radomiaku Radom.

Wszystko bowiem za sprawą, że po ostatnich słabych wynikach posada Joao Henriquesa nie jest pewna, choć klub na razie popiera swojego szkoleniowca. Analizowane jednak są w klubie różne scenariusze, a jednym z nich jest zmiana trenera i wówczas Feio byłby poważnym kandydatem. On sam obecnie jest w Polsce i to właśnie tutaj szuka zatrudnienia.

