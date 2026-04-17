Barcelona wybrała bramkarza, który zastąpi Szczęsnego

Wojciech Szczęsny po sezonie może pożegnać się z FC Barceloną. Jeśli tak się stanie, klub wytypował bramkarza, który miałby go zastąpić. Jak podaje Adrian Sanchez, chodzi o młodego Diego Kochena.

Wojciech Szczęsny latem ubiegłego roku przedłużył kontrakt z FC Barceloną o kolejne dwa lata. Obecna umowa wygasa więc dopiero w czerwcu 2027 roku. Niemniej jednak istnieje opcja wcześniejszego rozstania na podstawie rozwiązania kontraktu za porozumieniem stron. W takim przypadku były bramkarz reprezentacji Polski mógłby liczyć na rekompensatę w wysokości 2 mln euro.

Nieoczekiwanie 35-letni golkiper zaskakująco wypowiedział się na temat przyszłości w klubie. Jego wypowiedź została odebrana tak, jakby po sezonie naprawdę miał pożegnać się z Blaugraną. „Moja rodzina i ja jesteśmy bardzo szczęśliwi w Barcelonie. Wiem, że nie zostało mi zbyt wiele czasu w tym klubie, ale bardzo się tym cieszyłem. Mamy za co dziękować za czas, który tu spędziliśmy” – mówił.

Co jeśli Szczęsny rozstanie się z Barceloną? W pogotowiu jest jeszcze Marc-Andre ter Stegen, ale klub od dawna nie wiąże z nim przyszłości. W związku z tym Katalończycy będą potrzebować nowego zmiennika dla Joana Garcii. Jeśli wierzyć w doniesienia dziennikarza Adriana Sancheza, Duma Katalonii zakłada, że przy takim scenariuszu nową „dwójką” zostanie Diego Kochen.

Szczęsny spędził w Barcelonie niecałe dwa sezony, podpisując kontrakt w październiku 2024 roku. Łącznie wystąpił w 40 meczach, w których 15 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie ma mistrzostwo Hiszpanii, Puchar Króla i superpuchar.