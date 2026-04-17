Jagiellonia czy Lech? Prezes klubu Ekstraklasy wskazał mistrza Polski

Lech Poznań jest liderem Ekstraklasy, ale to Jagiellonia Białystok zdaniem Wojciecha Pertkiewicza zostanie w tym sezonie mistrzem Polski. Swoje predykcje przedstawił w rozmowie z "Kurierem Porannym".

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Pertkiewicz

Prezes Arki Gdynia wierzy w sukces swojego byłego klubu

Arka Gdynia w ten weekend podejmie przed własną publicznością Jagiellonię Białystok. Obie drużyny mają zupełnie inne cele w końcówce sezonu. Gdynianie biją się o utrzymanie w Ekstraklasie i obecnie znajdują się w strefie spadkowej, natomiast białostoczanie wciąż mają szanse na mistrzostwo Polski. Do liderującego w tabeli Lecha Poznań tracą trzy punkty.

Dla wielu to właśnie Kolejorz jest ewidentnym faworytem w walce o tytuł – wiosną punktuje na dobrym poziomie, a jego liderzy prezentują wysoką formę. Jagiellonia zaczęła rundę z przytupem, ale w ostatnich tygodniach przytrafił jej się większy kryzys.

Inaczej do tego tematu podchodzi Wojciech Pertkiewicz, obecny prezes Arki Gdynia, a w przeszłości pracownik Jagiellonii. Uważa, że ekipa Adriana Siemieńca ma w sobie wystarczająco dużo jakości, by wyjść z trudnego momentu i zacząć seryjnie wygrywać na koniec sezonu. Jego zdaniem klub z Podlasia sięgnie po tytuł mistrza Polski.

– Każda drużyna przechodzi trudne chwile, ale z każdego kryzysu można wyjść. Baza punktowa, zbudowana wcześniej przez drużynę z Białegostoku pozwala jej być na trzecim miejscu, a w tym zespole jest przecież ogromna jakość. Nie zmieniłem zatem zdania i nadal uważam, że Jagiellonia będzie mistrzem Polski, nawet jeśli przegra w Gdyni – założył Pertkiewicz w wywiadzie dla „Kuriera Porannego”.