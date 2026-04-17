GKS Katowice zabezpieczył przyszłość. Chodzi o bramkarza

GKS Katowice w tym sezonie może liczyć na dobrą postawę Rafała Strączka. Tymczasem tuż przed starciem śląskiej ekipy z Motorem Lublin klub ogłosił ważny komunikat.

GKS Katowice w tym sezonie liczy się w grze o miejsce premiowane występami w europejskich pucharach. Przed startem spotkania 29. kolejki PKO BP Ekstraklasy na koncie ekipy Rafała Góraka było 40 oczek. Tymczasem klub podjął ważną decyzję. Dobrą wiadomością dla kibiców Katowiczan jest nowy kontrakt bramkarza.

„Rafał Strączek na dłużej w GKS-ie! Rafał Strączek nadal będzie strzegł bramki GKS-u Katowice. Miło nam poinformować, że bramkarz podpisał z klubem nową, 3-letnią umowę, obowiązującą do czerwca 2029 roku” – brzmi wiadomość opublikowana przez biuro prasowe GieKSy.

27-latek trafił do klubu z Katowic w lipcu 2024 roku. Były młodzieżowy reprezentant Polski zdecydował się na powrót do ligi polskiej po próbie podbicia Girondins Bordeaux. Strączek wcześniej reprezentował barwy takich ekip jak Stal Mielec czy Motor Lublin.

W tym sezonie bramkarz rozegrał w barwach Trójkolorowych łącznie 23 spotkania, tracąc w nich 23 bramki. Osiem razy zachował czyste konto. Na boisku zawodnik spędził 2130 minut. Ogólnie w barwach GieKSy wystąpił w 25 spotkaniach.

Strączek aktualnie jest kontuzjowany. Z tego powodu nie mógł zagrać przeciwko Lublinianom. W bramce stanął zatem Dawid Kudła. Z kolei rezerwowym golkiperem był młodzieżowiec Wojciech Pańkowski. 17-latek to wychowanek Sparty Katowice, mający w swoim CV także szkółkę Stadionu Śląskiego w Chorzowie.