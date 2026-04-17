Widzew gra o życie w Ekstraklasie. Vuković wprost o końcówce sezonu

Widzew Łódź zagra w sobotę na wyjeździe z Radomiakiem Radom. Aleksandar Vuković mówił na konferencji prasowej o poprawie nastrojów w drużynie. Potwierdził również powrót Osmana Bukariego do treningów z resztą zespołu.

Vuković wierzy w trzy punkty w meczu Radomiak – Widzew

Widzew Łódź wciąż jest w strefie spadkowej, zajmując dopiero 17. miejsce. Różnice w tabeli są jednak tak małe, że przykładowo do 9. miejsca tracą jedynie 4 punkty. W końcówce sezonu wszystko może się zmienić. Warto dodać, że pod wodzą Aleksandara Vukovicia drużyna nie przegrała żadnego z pięciu meczów. W tym czasie odnieśli dwa zwycięstwa i trzy razy remisowali.

Na konferencji przed meczem z Radomiakiem Radom trener łódzkiego klubu mówił wprost, że nastroje w szatni uległy zmianie. Widzew skupia się tylko na sobie w walce o utrzymanie i ciężko pracuje, aby odnieść kolejne zwycięstwo.

– Jest duża różnica pod względem nastroju, ale nie zmieniło się wiele w kontekście tego, co chcemy robić – przygotowywać się jak najlepiej do następnego meczu. Pracowaliśmy na to od poniedziałku i wierzę, że będziemy gotowi, żeby zaprezentować się dobrze i powalczyć o trzy punkty – mówił Aleksandar Vuković, cytowany przez oficjalną stronę widzew.com.

– Skupiamy się wyłącznie na sobie. Do końca pozostało sześć kolejek, więc dla nas każdy mecz jest najważniejszy. Reszta to są detale, o które trzeba zadbać, żeby w sobotę wypaść jak najlepiej – ocenił trener Widzewa Łódź.

Bukari wrócił do treningów w Widzewie

Vuković potwierdził również powrót Osmana Bukariego. Reprezentant Ghany przez ostatnie tygodnie był poza Polską ze względu na kończące się tymczasowe pozwolenie na pracę. Od poniedziałku trenuje z resztą zespołu i będzie obecny w kadrze na starcie z Radomiakiem. Mecz w Radomiu odbędzie się w najbliższą sobotę 18 kwietnia o godzinie 14:45.