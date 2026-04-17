Pululu na celowniku Crveny zvezdy
Jagiellonia Białystok po sezonie spodziewać może się wielu zmian w obecnej kadrze. Wszystko wskazuje na to, że letnie okienko transferowe przyniesie nie tylko wyczekiwane wzmocnienia, ale i kilka odejść. Przede wszystkim choć Adrian Siemieniec przedłużył ostatnio swój kontrakt, to nadal znajduje się na radarze zagranicznych ekip. Poza tym wygasa kilka umów obecnie ważnych graczy.
Jednym z nich jest Afimico Pululu. Napastnik od momentu dołączenia do Dumy Podlasia spisuje się bardzo dobrze w barwach zespołu Adriana Siemieńca i jest absolutnie jednym z najlepszych strzelców PKO Ekstraklasy. Dlatego też właściwie w każdym okienku transferowym mówi się o potencjalnym odejściu tego gracza. Ostatnio połączony został on ze Spartą Praga, a teraz serbski serwis „Kurir” donosi, że Pululu znalazł się na radarze Crveny zvezdy. W tym klubie liczyć mógłby na zarobki ponad miliona euro rocznie i przede wszystkim walkę o Ligę Mistrzów.
Afimico Pululu w tym sezonie rozegrał już łącznie 41 spotkań, w których zdobył 17 goli oraz zanotował sześć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia obecnie środkowego napastnika Jagiellonii Białystok na 4 miliony euro. W sumie w barwach Dumy Podlasia 27-letni piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga rozegrał blisko 130 spotkań i zdobył nieco ponad 50 goli.
Zobacz także: W ciemno z Marcinem Ryszką #12: Szczęście czy fart, czyli człowiek, który zjednoczył polską piłkę