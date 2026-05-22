Frederiksen zdecydował! Lech Poznań przekazał decyzję

Niels Frederiksen pozostanie trenerem Lecha Poznań. Mimo oferty z Anglii podjął decyzję o podpisaniu nowego kontraktu z Kolejorzem. Umowa będzie obowiązywać do czerwca 2028 roku.

Niels Frederiksen pracuje z Lechem Poznań od lipca 2024 roku. W tym czasie Kolejorz sięgnął po dwa z rzędu mistrzostwa Polski, a także dotarł do 1/8 finału Ligi Konferencji. Jego kontrakt wygasał jednak wraz z końcem sezonu, a zainteresowanie Duńczykiem wyraziły zagraniczne kluby. W ostatnich dniach było głośno na temat propozycji z Watfordu. 55-latek podjął już decyzję.

W piątek (22 maja) Lech Poznań wydał oficjalny komunikat, w którym poinformował, że Niels Frederiksen przedłużył kontrakt do połowy 2028 roku. Z tej decyzji zadowoleni będą przede wszystkim kibice, którzy nie chcieli, żeby trener odszedł z klubu.

Sam zainteresowany nie ukrywa, że dobrze czuje się w Poznaniu. Co więcej, jego celem na dalsze lata pracy jest sukces w europejskich pucharach oraz zdobycie trzeciego tytułu mistrza Polski. Frederiksen jest pełen optymizmu po parafowaniu nowej umowy.

– Jestem bardzo szczęśliwy i cieszę się na możliwość kontynuacji tego, co rozpoczęliśmy dwa lata temu. Myślę, że w tym czasie osiągnęliśmy razem wiele dobrego. Zdobyliśmy dwa mistrzostwa, ale sądzę, że możemy pokusić się w następnym sezonie o trzeci tytuł z rzędu. W obecnych rozgrywkach pokazaliśmy się z niezłej strony w Europie, ale uważam, że stać nas na jeszcze więcej na tym froncie w nadchodzących miesiącach, taka jest nasza ambicja. […] Przedłużenie umowy to świetna wiadomość, bo w klubie wszystko działa na najwyższym możliwym, profesjonalnym poziomie, mamy kapitalnych kibiców wspierających nas w każdym meczu, a ja sam w Poznaniu czuję się bardzo dobrze – mówił Niels Frederiksen, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Do tej pory Frederiksen prowadził drużynę w 88 meczach. Jego bilans to 49 zwycięstw, 17 remisów i 22 porażki.