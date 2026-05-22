Widzew Łódź – Piast Gliwice: typy, kursy, zapowiedź (23.05.2026)

Widzew Łódź podejmie Piasta Gliwice w meczu 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w sobotę (23 maja) o godz. 17:30. Obie drużyny walczą jeszcze o utrzymanie.

Widzew – Piast: typy bukmacherskie

Widzew Łódź podejmie przed własną publicznością Piasta Gliwice w 34. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Choć sezon powoli dobiega końca, obie drużyny nie mogą być jeszcze pewne utrzymania. Łodzianie bardzo dobrze prezentują się wiosną na własnym stadionie notuje obecnie serię trzech zwycięstw z rzędu. Ostatnie porażki w Kielcach, Warszawie i Radomiu sprawiły, że zespół Aleksandara Vukovicia do samego końca musi walczyć o ligowy byt.

Również Piast nie może spać spokojnie. Piastunki pod wodzą Daniela Myśliwca od początku kwietnia wygrały tylko jedno spotkanie, przez co sytuacja w tabeli nadal pozostaje napięta. Gliwiczanom do zapewnienia utrzymania wystarczy jednak remis. Dla 40-letniego szkoleniowca będzie to powrót do Łodzi, gdzie jeszcze w lutym ubiegłego roku pracował jako szkoleniowiec Widzewa. Mój typ: wygrana Widzewa Łódź.

Widzew – Piast: ostatnie wyniki

W ubiegłym tygodniu Widzew wrócił bez punktów z Kielc, przegrywając z Koroną (0:1). Łodzianie w ostatnich tygodniach potrafili pokazać się z bardzo dobrej strony. W maju odnieśli niezwykle ważne zwycięstwo nad Lechią Gdańsk (3:1), choć wcześniej musieli uznać wyższość Legii Warszawa (0:1). Zespół z Al. Piłsudskiego pokonał również Motor Lublin (2:0), ale poniósł także dotkliwą wyjazdową porażkę z Radomiakiem Radom (0:2).

Nieco mniej stabilną formę prezentują ostatnio piłkarze Piasta. Gliwiczanie mają za sobą bolesną porażkę z Rakowem Częstochowa (1:3), która mocno skomplikowała ich sytuację w tabeli. Wcześniej ekipa Myśliwca zremisowała w derbach z GKS-em Katowice (0:0) oraz Koroną Kielce (1:1) czy wysoko pokonała Arkę Gdynia (4:1). W Gdańsku natomiast podzieliła się punktami z Lechią (1:1).

Widzew – Piast: historia

W pierwszej części kampanii gracze Widzewa zwyciężyli w Gliwicach (2:0). Gole dla Łodzian strzelili Sebastian Bergier i Andi Zeqiri. W poprzednim sezonie Widzew wygrał na własnym stadionie (1:0), a w rundzie rewanżowej znów byli lepsi od śląskiej ekipy, wygrywając (2:0).

Widzew – Piast: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu w Łodzi są gospodarze. Jeżeli uważasz, że pełna pula trafi do Widzewa, to taki kurs wynosi około 2.10. Z kolei zwycięstwo Piasta Gliwice został wyceniony w granicach 3.50-3.55, a remis w okolicach 3.60.

Widzew Łódź Remis Piast Gliwice 2.10 3.25 3.50 2.07 3.60 3.55 2.10 3.60 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 maja 2026 11:42

Widzew – Piast: przewidywane składy

Widzew Łódź: Drągowski – Andreou, Wiśniewski, Kapuadi, Kozlovsky – Baena, Selahi, Alvarez, Shehu, Fornalczyk – Bergier

Piast Gliwice: Holec – Twumasi, Rivas, Drapiński, Lewicki – Lokilo, Dziczek, Boisgard, Tomasiewicz, Valejo – Barkovskiy

Widzew – Piast: transmisja meczu

Mecz Widzew Łódź – Piast Gliwice w ramach 34. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostanie rozegrany w sobotę (23 maja) o godzinie 17:30. Rywalizacja będzie transmitowana na antenie CANAL+ Sport 2 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

