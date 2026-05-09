FC Barcelona – Real Madryt: typy i kursy na mecz La Ligi. El Clasico zawsze przynosi mnóstwo emocji, więc podobnie powinno być również tym razem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu. Początek ciekawej rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 21:00.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Pedri

FC Barcelona – Real Madryt, typy i przewidywania

Przed nami jedno z najważniejszych spotkań sezonu w La Lidze – FC Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w ramach 35. kolejki. Duma Katalonii z dorobkiem 88 punktów prowadzi w tabeli i jest o krok od tytułu mistrzowskiego, który może przypieczętować już w El Clasico – wystarczy jej co najmniej remis. Z kolei Królewscy z 77 oczkami plasują się na 2. miejscu w stawce, chcąc przynajmniej opóźnić świętowanie swojego odwiecznego rywala. Początek rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą niedzielę, czyli 10 maja, o godzinie 21:00.

W tym meczu stawiam na zwycięstwo Realu Madryt. Choć ekipa Los Blancos rozgrywa słaby sezon i generuje skandale pozaboiskowe, to jednak będzie chciała godnie zakończyć kampanię oraz sięgnąć po triumf w niedzielnym Klasyku. Mój typ: wygrana Realu Madryt.

FC Barcelona – Real Madryt, sytuacja kadrowa

FC Barcelona przystąpi do jutrzejszego El Clasico osłabiona brakiem Lamine Yamala oraz Andreasa Christensena. W Realu Madryt lista nieobecnych jest znacznie dłuższa – nie zagrają Dani Carvajal, Dani Ceballos, Eder Militao, Arda Guler, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Federico Valverde i Aurelien Tchouameni. Tak liczne absencje po stronie drużyny Królewskich mogą mieć duży wpływ na przebieg tego niezwykle prestiżowego spotkania.

FC Barcelona – Real Madryt, ostatnie wyniki

FC Barcelona w ostatnich meczach La Ligi zanotowała dwie wygrane – 2:1 z Osasuną Pampeluna oraz 2:0 z Getafe. Real Madryt w tym samym okresie spisał się nieco słabiej, pokonując Espanyol 2:0 i tylko remisując 1:1 z Realem Betis. Tak więc drużyna Hansiego Flicka jest w trochę lepszej dyspozycji aniżeli zespół prowadzony przez Alvaro Arbeloę.

FC Barcelona – Real Madryt, historia

Historia meczów Barcelony z Realem Madryt w ostatnim czasie jest wyraźnie korzystniejsza dla zespołu ze stolicy Katalonii. W pięciu poprzednich spotkaniach ekipa Blaugrany wygrała bowiem aż trzy razy, drużyna Los Blancos odniosła tylko jedno zwycięstwo, zaś raz starcie zakończyło się remisem. El Clasico uchodzi za najbardziej prestiżowy pojedynek w futbolu.

FC Barcelona – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów faworytem niedzielnego spotkania są gospodarze, którzy mogą przypieczętować tytuł mistrzowski w tym pojedynku. Kurs na wygraną Barcelony wynosi około 1.65, typ na zwycięstwo Realu Madryt to mniej więcej 4.25, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.85. Kod promocyjny GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 złotych, zakładu bez ryzyka do 100 złotych i skorzystanie z niezwykle wysokich kursów na wydarzenia sportowe u legalnego bukmachera STS.

FC Barcelona Real Madryt 1.65 4.85 4.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 maja 2026 12:01

FC Barcelona – Real Madryt, przewidywane składy

Barcelona: Joan Garcia – Kounde, Cubarsi, Araujo, Cancelo – Gavi, Pedri – Rashford, Olmo, Fermin Lopez – Ferran Torres

Real Madryt: Courtois – Trent, Rudiger, Huijsen, Carreras – Pitarch, Camavinga, Bellingham, Brahim – Vinicius, Mbappe

FC Barcelona – Real Madryt, transmisja meczu

Pojedynek między Barceloną a Realem Madryt oczywiście będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach 35. serii gier La Ligi możesz bowiem obejrzeć na kanałach – CANAL+ Sport 3, CANAL+ Premium oraz Eleven Sports 1, a także w serwisach – CANAL+ online i ElevenSports.pl. Początek interesującej rywalizacji na Spotify Camp Nou już w najbliższą niedzielę, 10 maja o godzinie 21:00.

