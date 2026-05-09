Nicolas Otamendi może opuścić Benfikę. Otrzymał propozycję

PressFocus Na zdjęciu: Nicolas Otamendi

River Plate zabiega o Nicolasa Otamendiego

Nicolas Otamendi ma ważny kontrakt z Benfiką Lizbona tylko do 30 czerwca 2026 roku. Na ten moment trudno przewidzieć, czy portugalski klub zdecyduje się na przedłużenie umowy z doświadczonym defensorem. Jeśli strony nie osiągną porozumienia, 38-letni stoper już podczas najbliższego letniego okienka transferowego będzie mógł zmienić pracodawcę bez konieczności płacenia kwoty odstępnego. Sytuację uważnie monitorują kluby zainteresowane sprowadzeniem utytułowanego Argentyńczyka.

Jak informuje w mediach społecznościowych dziennikarz – Nicolo Schira, nowym zespołem mierzącego 183 centymetry obrońcy może zostać River Plate. Argentyński gigant podobno przedstawił piłkarzowi ofertę kontraktu obowiązującego do 31 grudnia 2027 roku. Nicolas Otamendi musi teraz dokładnie przeanalizować wszystkie dostępne opcje i zdecydować, czy chce wrócić do ojczyzny po wielu latach spędzonych w europejskim futbolu. Rozmowy pomiędzy stronami będą kontynuowane w nadchodzących miesiącach.

130-krotny reprezentant Argentyny, który w 2022 roku sięgnął po mistrzostwo świata, występuje w Benfice Lizbona od początku sezonu 2020/2021. Na Estadio da Luz trafił z Manchesteru City za około 15 milionów euro. Bilans środkowego obrońcy w ekipie Orłów to 280 meczów, 18 bramek i 14 asyst. W przeszłości grał również w Valencii, FC Porto, Atletico Mineiro oraz Velez Sarsfield. Obecna wartość rynkowa weterana wynosi około miliona euro.