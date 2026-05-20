Lamine Yamal przyznał, że gra bez presji wynika z doświadczenia i radości z futbolu. Reprezentant Hiszpanii ostatnio przyznał, że boi się tylko rzeczy, których nie potrafi zrobić.

Lamine Yamal zdradził, co naprawdę daje mu spokój na boisku

Lamine Yamal w rozmowie opublikowanej na stronie FIFA.com opowiedział o tym, jak radzi sobie z presją w trakcie meczów na najwyższym poziomie. Zawodnik FC Barcelony podkreślił, że kluczowe znaczenie ma dla niego naturalność i świadomość własnych umiejętności. Te elementy pozwalają mu zachować spokój nawet w najtrudniejszych momentach.

– Byłbym zdenerwowany, gdybym robił coś, czego nie potrafię. Na przykład, gdybym miał normalną pracę, której nigdy nie miałem, prawdopodobnie martwiłbym się, że wszystko zepsuję – rzekł Lamine Yamal.

– W każdym razie piłka nożna to coś, co zawsze robiłem. To jest to, co znam. W związku z tym staram się czerpać z tego przyjemność. Kiedy widzę rodziców na trybunach, wiedząc, że są ze mnie dumni, rozładowuje to napięcie. To miłe uczucie – zaznaczył piłkarz.

Reprezentant Hiszpanii od początku swojej kariery uchodzi za jeden z największych talentów młodego pokolenia. Jego dojrzałość boiskowa i spokój w grze regularnie są podkreślane przez ekspertów, którzy zwracają uwagę na nietypową jak na wiek pewność siebie.

Wypowiedź pokazuje, że Lamine Yamal mimo młodego wieku potrafi bardzo świadomie podchodzić do swojej kariery. Zamiast koncentrować się na presji oczekiwań, skupia się na rozwoju i radości z gry, co jak sam sugeruje, jest dla niego kluczem do utrzymania wysokiej formy.