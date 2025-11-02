Feio mówi wprost. To zastał i zmienił w Radomiaku Radom

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio dostrzega potencjał w Radomiaku

Radomiak Radom to zespół, który od momentu powrotu do PKO Ekstraklasy, właściwie w każdym sezonie mówi o sporych aspiracjach, ale zazwyczaj kończy się na walce o utrzymanie. To do tej pory udawało się robić dość spokojnie, ale tym razem ambicje i cele zespołu są dużo większe. Dlatego też przed kilkoma dniami zdecydowano się na zatrudnienie Goncalo Feio. Portugalczyk ma wykrzesać z zespołu sporo więcej, niż Joao Henriques.

Były szkoleniowiec Legii Warszawa to z pewnością osoba, która z miejsca staje się absolutnym liderem zespołu i czołowym trenerem w PKO Ekstraklasie. Bowiem zapewne gdyby nie dość trudny charakter szkoleniowca, ten nadal prowadziłby stołeczny klub lub pracował za granicą. On sam jednak zaznacza, że się zmienił, ale zmienić chce też zespół. Na konferencji prasowej, cytowany przez serwis „Weszło”, przed meczem z Lechią powiedział o tym, co zastał w klubie.

– Widzę grupę piłkarzy, która jest bardzo otwarta i zaangażowania w proces treningowy, chce go zrozumieć. Gdy mówię o zaangażowaniu, nie chodzi mi tylko o intensywność treningu, ale chęć zrozumienia siebie, pomysłu. Widzę dobrych piłkarzy i sztab, z którym chcemy zmierzać w tym samym kierunku. Chcę, żeby oprócz talentu było widać po nas cechy mentalne, przywódcze, zaangażowanie. Z tym kibic chce się identyfikować, to chcemy pokazać. Największą energię kierujemy na nas, naszą jakość. Chcemy eksponować takie rzeczy – powiedział Feio cytowany przez serwis „Weszło”.

