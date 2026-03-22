Dzieje się w Radomiaku! Kiko Ramirez nie wie, że klub go zwolnił

08:12, 22. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Radomiak Radom pogrążył się w chaosie, który wymyka się spod kontroli. Po porażce z Piastem Gliwice pracę miał stracić Kiko Ramirez. Informacje o zwolnieniu, jakie podało Weszło natychmiast skontrował trener. Hiszpan nic nie wie o zakończeniu współpracy.

Piłkarze Radomiaka Radom
Na zdjęciu: Piłkarze Radomiaka Radom

Kiko Ramirez zdementował plotki o zwolnieniu z Radomiaka

Radomiak Radom po meczu z GKS-em Katowice musiał zmienić trenera, choć wcale tego nie planował. Goncalo Feio postanowił rozwiązać kontrakt z klubem, po tym, jak został uderzony przez radnego miejskiego. Na stanowisku szkoleniowca zastąpił go Kiko Ramirez. Hiszpan prowadził Zielonych w dwóch spotkaniach. W debiucie zremisował z Legią (1:1), a ostatnio przegrał z Piastem Gliwice (1:3).

Przewaga nad strefą spadkową wynosi obecnie tylko cztery punkty. Jeśli wyniki nie ułożą się po ich myśli, sytuacja w tabeli może wyglądać jeszcze gorzej. Szymon Janczyk z Weszło poinformował, że po piątkowym meczu Kiko Ramirez nie będzie dłużej prowadził zespołu. Problem w tym, że Hiszpan nic nie wie o zwolnieniu. Niedługo potem szkoleniowiec zareagował w mediach na rzekome zwolnienie.

Nie otrzymałem żadnej oficjalnej informacji od klubu w tej sprawie. Do tego momentu skupiam się na swojej pracy i obowiązkach. Wszelkie decyzje, jeśli zapadną, powinny być komunikowane w odpowiedni i profesjonalny sposób – napisał Kiko Ramirez.

Kiko Ramirez pracuje w Polsce od grudnia 2022 roku, gdy został zatrudniony w Wiśle Kraków w roli dyrektora sportowego. Od listopada 2025 roku był asystentem Goncalo Feio w Radomiaku, a następnie zastąpił go jako pierwszy trener. W przeszłości od stycznia do grudnia 2017 roku sam odpowiadał za wyniki Białej Gwiazdy.

Kolejny mecz Radomiak rozegra dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Ich rywalem będzie Motor Lublin w poniedziałek (6 kwietnia).

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości