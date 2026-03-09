Feio domaga się rozwiązania kontraktu! Wielka afera w Radomiu

08:02, 9. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Łukasz Olkowicz I Przegląd Sportowy Onet

Goncalo Feio domaga się odejścia z Radomiaka. Zażądał rozwiązania kontraktu, co jest następstwem awantury, do jakiej doszło po meczu z GKS-em Katowice. Portugalczyk miał zostać uderzony - ujawnia Łukasz Olkowicz z "Przegląd Sportowy Onet".

Goncalo Feio
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio chce rozwiązać kontrakt. Został uderzony

Radomiak Radom pod wodzą Goncalo Feio punktuje przeciętnie. Po serii trzech meczów bez porażki uległ w niedzielnej rywalizacji z GKS-em Katowice 0-1. Pozostaje na dziesiątej pozycji w tabeli Ekstraklasy i raczej nie ma większych szans na miejsce w czołówce. Trudno też mówić o spadku, choć przewaga nad drużynami zagrożonymi stopniała do pięciu punktów.

Niewykluczone, że do meczu następnej kolejki z Legią Warszawa zespół będzie przygotowywał już ktoś inny. Łukasz Olkowicz z „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że po meczu z GKS-em Katowice doszło w Radomiu do szokujących scen. Feio był wściekły na stan murawy, w efekcie czego wywiązała się awantura, a sam szkoleniowiec został uderzony przez miejscowego, wpływowego człowieka.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Teraz Feio żąda rozwiązania kontraktu z Radomiakiem. Nie wiadomo, jak cała sprawa się zakończy, natomiast przygotowania do meczu z Legią na pewno będą zaburzone.

Do Radomiaka Feio dołączył w październiku 2025 roku. W tym czasie poprowadził zespół w dziesięciu spotkaniach, wygrywając cztery z nich. Po porażce z GKS-em Katowice już na konferencji prasowej mocno narzekał na stan boiska, uważając to za główną przyczynę niepowodzenia.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź