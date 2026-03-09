Feio domaga się rozwiązania kontraktu! Wielka afera w Radomiu

Goncalo Feio domaga się odejścia z Radomiaka. Zażądał rozwiązania kontraktu, co jest następstwem awantury, do jakiej doszło po meczu z GKS-em Katowice. Portugalczyk miał zostać uderzony - ujawnia Łukasz Olkowicz z "Przegląd Sportowy Onet".

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Feio chce rozwiązać kontrakt. Został uderzony

Radomiak Radom pod wodzą Goncalo Feio punktuje przeciętnie. Po serii trzech meczów bez porażki uległ w niedzielnej rywalizacji z GKS-em Katowice 0-1. Pozostaje na dziesiątej pozycji w tabeli Ekstraklasy i raczej nie ma większych szans na miejsce w czołówce. Trudno też mówić o spadku, choć przewaga nad drużynami zagrożonymi stopniała do pięciu punktów.

Niewykluczone, że do meczu następnej kolejki z Legią Warszawa zespół będzie przygotowywał już ktoś inny. Łukasz Olkowicz z „Przegląd Sportowy Onet” ujawnił, że po meczu z GKS-em Katowice doszło w Radomiu do szokujących scen. Feio był wściekły na stan murawy, w efekcie czego wywiązała się awantura, a sam szkoleniowiec został uderzony przez miejscowego, wpływowego człowieka.

Teraz Feio żąda rozwiązania kontraktu z Radomiakiem. Nie wiadomo, jak cała sprawa się zakończy, natomiast przygotowania do meczu z Legią na pewno będą zaburzone.

Do Radomiaka Feio dołączył w październiku 2025 roku. W tym czasie poprowadził zespół w dziesięciu spotkaniach, wygrywając cztery z nich. Po porażce z GKS-em Katowice już na konferencji prasowej mocno narzekał na stan boiska, uważając to za główną przyczynę niepowodzenia.