Rodri gotowy na transfer do Realu Madryt. Sam to powiedział

Rodri nie zamknął sobie drogi do transferu do Realu Madryt. Pomocnik Manchesteru City w rozmowie z Onda Cero przyznał wprost, że gra dla Królewskich byłaby czymś, z czego nie da się łatwo zrezygnować.

Rodri nie wyklucza gry dla Królewskich

29-latek wrócił już do gry po poważnej kontuzji i znów zrobiło się o nim bardzo głośno. Przy okazji rozmowy z Radioestadio Noche na antenie Onda Cero został zapytany o możliwy transfer do Realu Madryt. Odpowiedź była jasna.

– To, że grałem w Atletico Madryt, nie przeszkadza mi w grze dla Realu Madryt. Byli już piłkarze, którzy przeszli taką drogę. Nie bezpośrednio, z czasem. Nie możesz rezygnować z gry w najlepszych klubach świata – powiedział Rodri.

Hiszpan został też zapytany, czy wie o zainteresowaniu ze strony władz Realu. W tym przypadku nie zdradził nic konkretnego.

– Nie wiem. Ze mną nie rozmawiają. Rozmawiają z moim agentem – stwierdził.

Na tym nie koniec, bo odniósł się również do ewentualnego powrotu do Hiszpanii.

– Chciałbym wrócić, tak. Oczywiście – dodał.

Kontrakt Rodriego z Manchesterem City obowiązuje do czerwca 2027 roku. W ostatnich miesiącach jego nazwisko nie pierwszy raz pojawiało się w kontekście Realu Madryt, ale teraz sam piłkarz dorzucił do tych spekulacji bardzo mocny sygnał.