Transfer z Wisły do Wieczystej?! Królewski komentuje

Wieczysta Kraków od jakiegoś czasu łączona jest z transferem Josepha Colleya z Wisły Kraków. W rozmowie z "Polsatem Sport" Jarosław Królewski jednak stwierdził, że obecnie nie ma tematu jego odejścia.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Josepha Colley odejdzie z Wisły Kraków? Królewski stawia sprawę jasno

Wisła Kraków w tym sezonie jest w znakomitej formie. Właściwie można chyba nawet powiedzieć, że piłkarze Białej Gwiazdy pierwszy raz od momentu spadku z PKO Ekstraklasy są w takiej dyspozycji, bowiem właściwie nie mają sobie równych. To sprawia, że po rundzie jesiennej są samodzielnym liderem Betclic 1. ligi, a przewaga nad resztą stawki jest ogromna. Dlatego tak ważne jest zimowe okienko, które może pozwolić osiągnąć oczekiwany od dawna cel.

Wiadomo jednak, że zimą wielkich wzmocnień drużyny Mariusza Jopa nie będzie. Klub raczej nastawia się na kosmetyczne zmiany, a chociażby sprowadzenia Łukasza Zjawińskiego z Polonii Warszawa nie ma co się spodziewać. Jednak władze Wisły Kraków chcą zadbać także o to, by nikt ważny nie odszedł. W ostatnim czasie sporo mówiło się o transferze Josepha Colleya do Wieczystej Kraków. Jednak jak poinformował Jarosław Królewski w rozmowie z „Polsatem Sport”, na ten moment nie ma tematu jego odejścia.

– Z tego, co wiem, Joseph jest cały czas naszym zawodnikiem. Na tę chwilę chcemy, żeby został, rozwijał się, wracał do dobrej dyspozycji. Tym bardziej, że opuścił nas Igor Łasicki. Na ten moment temat jego odejścia dla mnie nie istnieje. Czy będzie w przyszłości, zobaczymy. Na chwilę obecną nic o tym nie wiem – powiedział Jarosław Królewski w rozmowie z „Polsatem Sport”.

Zobacz także: Właściciel Rakowa ocenił działania Legii. Zwrócił się też do Papszuna