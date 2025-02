Widzew zmierzy się ze Śląskiem. Myśliwiec zdradził plan na spotkanie

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Daniel Myśliwiec

Śląsk – Widzew. Daniel Myśliwiec wziął udział w konferencji prasowej

Widzew Łódź zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław w meczu 21. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Drużyna z województwa dolnośląskiego zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, więc musi walczyć o pełną pulę w każdym pojedynku, jeśli wciąż marzy o utrzymaniu na najwyższym poziomie rozgrywkowym. W przedmeczowej konferencji prasowej wziął udział trener ekipy z Serca Łodzi – Daniel Myśliwiec – który wypowiedział się na temat najbliższego rywala swojego zespołu, a także zdradził plan na sobotnie spotkanie.

– Nie umiem wyobrazić sobie meczu, który byłby mniej lub bardziej ważny od tego najbliższego. Skupiamy się tylko na nim i robimy wszystko, żeby drużyna wygrała. Miejsce Śląska nie jest pokłosiem pracy w ostatnich tygodniach, tylko tego, co się wydarzyło na początku sezonu. Nowy trener wprowadził styl oparty na posiadaniu piłki i tworzeniu dużej przewagi w środkowych sektorach boiska. Choć nie widać tego w tabeli, to zmiana wydaje się drastyczna – powiedział Daniel Myśliwiec, cytowany przez stronę Widzewa Łódź.

– Jeżeli chodzi o szczegóły, to one nie powinny się zmieniać. Zmienia się struktura, która zależy tylko od tego, kto będzie dostępny i w najlepszej formie. Mecz z Lechem może być pewną podpowiedzią co do tego, jak będziemy chcieli zatrzymać rywala, ale nie chcę zdradzać większej liczby detali – wyjawił na konferencji prasowej trener ekstraklasowicza.

– Dla nas najważniejsze jest, żeby pressować, a przy tym jeszcze poprawić jakość w pobliżu bramki rywala. Przez to najbardziej cierpimy, bo w poprzednich meczach brakowało nam spokoju w ostatniej fazie. Na tym się skupialiśmy zarówno dzisiaj, jak i w trakcie każdego treningu – zakończył 39-letni szkoleniowiec, który wcześniej pracował w Stali Rzeszów.

Spotkanie Śląsk Wrocław – Widzew Łódź odbędzie się w sobotę, 15 lutego o godzinie 14:45.