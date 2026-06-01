Enrique głodny kolejnych sukcesów! Wiąże przyszłość z tym klubem

Luis Enrique wspólnie z PSG obronił tytuł Ligi Mistrzów i nie zamierza się na tym zatrzymywać. Obie strony rozmawiają na temat dalszej współpracy. Hiszpan ma otrzymać nowy kontrakt - informuje Fabrizio Romano.

Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

PSG chce kontynuować współpracę z Enrique

Paris Saint-Germain przez lata bezskutecznie starało się o triumf w Lidze Mistrzów, wydając wielkie sumy na nowe gwiazdy. Udało się to osiągnąć dopiero po odejściach Neymara, Leo Messiego czy Kyliana Mbappe. Zabójczy zespół stworzył Luis Enrique, pod wodzą którego paryżanie grają najlepszą piłkę w Europie. W zeszłym sezonie poprowadził klub do historycznego sukcesu, a w miniony weekend dokonał czegoś, czym mogą pochwalić się nieliczni – prowadzona przez niego drużyna obroniła trofeum Ligi Mistrzów.

Wygląda na to, że Enrique na tym nie poprzestanie. Jest głodny kolejnych sukcesów, a PSG chce mu to zapewnić. Fabrizio Romano ujawnił, że strony rozmawiają już na temat kontynuowania współpracy. Rezultatem negocjacji ma być podpisanie nowego kontraktu. Obecnie Hiszpan jest związany z klubem do połowy 2027 roku.

🚨❤️💙 Paris Saint-Germain and Luis Enrique plan to continue together and get new contract sealed soon.



Luis Enrique, confident to proceed with the project and try win another Champions League title.



PSG also started internal talks about summer targets with Luis Enrique. pic.twitter.com/BxE81R81jJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2026

Enrique jest przekonany, że znajduje się w odpowiednim miejscu i wspólnie z PSG może zdominować europejski futbol na lata. Klub również bardzo chwali współpracę z tym szkoleniowcem. Swego czasu był on łączony z powrotem do Barcelony, ale wygląda na to, że jego najbliższa przyszłość jest na Parc des Princes.

Enrique pracuje w PSG od 2023 roku. Oprócz sukcesów na arenie europejskiej, zdominował także krajowe podwórko, trzykrotnie sięgając po krajowe mistrzostwo.