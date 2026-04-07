Arka Gdynia - Zagłębie Lubin to mecz zamykający 27. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. We wtorkowym pojedynku nie zabrakło pięknych goli.

Arka – Zagłębie: cztery bramki, dwie cudowne

Faworyt wtorkowej rywalizacji? Arka Gdynia, zespół ze strefy spadkowej, ale napędzony efektem „nowej miotły” Dariusza Banasika, czy Zagłębie Lubin, ekipa z ligowej czołówki, jednak bez zwycięstwa w dwóch ostatnich meczach? Już po 15 minutach okazało się, że w tym zestawieniu wygrywa opcja numer jeden. Oskar Kubiak potężnie uderzył z 15. metra i nie dał szans Jasnimowi Buriciowi.

Pół godziny później gospodarze prowadzili 2:0. Po faulu Michała Nalepy na Dawidzie Kocyle do piłki ustawionej na 25. metrze podszedł Sebastian Kerk. Perfekcyjny strzał Niemca po prostu trzeba zobaczyć na własne oczy. Burić znowu nie mógł zrobić zbyt wiele.

Po zmianie stron Miedziowi postanowili maksymalnie utrudnić sobie walkę o punkty. W 48. drugą żółtą kartkę obejrzał Nalepa i Zagłębie musiało radzić sobie w dziesiątkę. A zaledwie cztery minuty później goście wrócili do gry – Levente Szabo bezbłędną główką zamknął wrzutkę Marcela Reguły.

W 78. minucie Arka pozbawił rywali wszelkich złudzeń. Dawid Gojny poszukał Patryka Szysza, a ten zagrał wzdłuż bramki – Vladislavs Gutkovskis nie miał problemów z umieszczeniem piłki w pustej siatce.

Gospodarze utrzymali korzystny wynik i wygrali 3:1. Dzięki temu zwycięstwo powiększyli swój dorobek do 33 punktów i awansowali na 16. lokatę. Legia, który obecnie jest pierwszą „bezpieczną” drużyną, wyprzedza Arkę tylko dzięki lepszemu bilansowi goli. Natomiast Zagłębie ma na koncie 41 oczek i pozostaje na 4. miejscu.

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin 3:1 (2:1)

Kubiak 15′, Kerk 45′, Gutkovskis 78′ – Szabo 52′