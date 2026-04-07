Arka Gdynia - Zagłębie Lubin to ostatni mecz 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Do przerwy padły dwie bramki. Jedna ładniejsza od drugiej.

Piotr Matusewicz/ PressFocus Na zdjęciu: Arka Gdynia - Zagłębie Lubin

Arka Gdynia – Zagłębie Lubin: dwa gole, dwa pięknej urody

Gospodarze wyszli na prowadzenie już w 15. minucie. Oskar Kubiak zebrał piłkę po interwencji Josipa Corluki i potężnie wypalił z 15. metra. Jasmin Burić nie miał najmniejszych szans na skuteczną paradę – futbolówka wylądowała w bramce tuż pod poprzeczką. Analiza VAR potwierdziła decyzję z boiska i Arka Gdynia cieszyła się z pierwszego gola.

Tuż przed przerwą podopieczni Dariusza Danasika mieli na koncie dwa trafienia. Michał Nalepa ostro zaatakował Dawida Kocyłę i sędzia podyktował rzut wolny. Do piłki ustawionej na 25. metrze podszedł Sebastian Kerk. Niemiecki pomocnik przymierzył tuż przy słupku! Tym razem Burić także nie mógł zrobić zbyt wiele – uderzenie 31-latka było perfekcyjne. Zagłębie Lubin musiało odrobić już dwubramkową stratę.

𝐒𝐄𝐁𝐀𝐒𝐓𝐈𝐀𝐍. 𝐊𝐄𝐑𝐊. 🔝 𝐆𝐎𝐋𝐀𝐙𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎! 🔥🔥



Cudowne trafienie z rzutu wolnego na 2:0 dla Arki!



📺 Transmisja: https://t.co/Khg2yEVJUo pic.twitter.com/mBNn9GB6Dc — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 7, 2026

Arka walczy o przełamanie niekorzystnej passy. Gdynianie nie wygrali żadnego z dwóch poprzednich spotkań – w 25. kolejce bezbramkowo zremisowali z Widzewem Łódź, a w następnym meczu zostali rozbici 0:3 przez Koronę Kielce.