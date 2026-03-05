Vuković komentuje objęcie Widzewa. „Zaszczyt i duma”

17:12, 5. marca 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Widzew Łódź

Widzew Łódź już oficjalnie poinformował, że Aleksandar Vuković został nowym trenerem pierwszego zespołu. Doświadczony szkoleniowiec ma wyprowadzić drużynę z kryzysu po poprzedniku.

Aleksandar Vuković
Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Aleksandar Vuković

Vuković nowym trenerem Widzewa Łódź

Widzew Łódź już oficjalnie potwierdził rozstanie z Igorem Joviceviciem. Chorwacki szkoleniowiec, który miał być remedium na słaby początek sezonu, okazał się wielkim i drogim rozczarowaniem. Szczególnie, że klub tylko odsunął go od prowadzenia drużyny, a więc wciąż będzie wypłacać jego kontrakt. A ten przecież mały nie jest.

Niemniej jednocześnie z komunikatem o zakończeniu pracy dotychczasowego szkoleniowca z pierwszym zespołem, poinformowano także, że nowym trenerem Widzewa Łódź został Aleksandar Vuković. Doświadczony i dobrze znany z naszych boisk trener ma przede wszystkim utrzymać klub w PKO Ekstraklasie, ale jego misja nie jest tylko krótkofalowa, gdyż podpisana została umowa do końca przyszłego sezonu. Wszyscy liczą więc na sukces już czwartego szkoleniowca w tym sezonie. On sam na krótko skomentował objęcie zespołu z Serca Łodzi.

Widzew to wielki Klub, który znam bardzo dobrze zarówno z historycznego punktu widzenia, jak i z tego, co prezentuje w tej chwili. Czuję się wyróżniony, ponieważ wiem, że Widzew ma możliwości, aby zatrudnić innych szkoleniowców, a wybrał właśnie mnie. To zaszczyt i obowiązek, żeby sprostać temu zadaniu – powiedział Aleksandar Vuković cytowany przez oficjalną stronę Widzewa Łódź.

