Yamal dołączył do akcji Łatwoganga! Nagrał film ze Szczęsnym [WIDEO]

Lamine Yamal wsparł akcję Łatwoganga, który rozpoczął zbiórkę pieniędzy dla fundacji Cancer Fighters. Do nagrania wideo w tle z piosenką "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)" namówił go Wojciech Szczęsny.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Szczęsny namówił Yamala do wsparcia akcji Łatwoganga. Film robi furorę

Łatwogang to polski influencer, który od dziewięciu dni prowadzi transmisję na YouTube w celu zebrania pieniędzy dla dzieci chorych na raka. Całość zostanie przekazana podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Zbiórka przerosła oczekiwania nie tylko samego twórcy, ale wszystkich Polaków. Akcja urosła do olbrzymich rozmiarów, a do tej pory uzbierano aż 180 mln złotych (stan na godz. 17:07).

W mieszkaniu influencera od kilku dni pojawiają się znani aktorzy, artyści czy sportowcy. Ze świata sportu mogliśmy oglądać między innymi łączenie z Robertem Lewandowskim, Janem Ubranem czy Wojciechem Szczęsnym. Ten ostatni obiecał, że namówi do wsparcia akcji Lamine Yamala. Wymogiem było przekroczenie progu 150 milionów złotych. Bramkarz FC Barcelony dotrzymał słowa.

Na swoim Tik Toku wrzucił filmik z piosenką Bedoesa oraz Mai Mecan pod tytułem: „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”. Szczęsny zaśpiewał fragment utworu, a Yamal wykonał parę gestów, uśmiechając się na koniec do kamery.

Niedługo potem na streamie poinformowano, że Robert Lewandowski oraz Anna Lewandowska wsparli akcję, wpłacając milion złotych. Wpłatę zamieścili również reprezentanci Polski tacy jak Marcin Bułka czy Piotr Zieliński.