Augustyniak zapytany o spadek Legii. „To mój najtrudniejszy sezon”

Legia Warszawa wydostała się ze strefy spadkowej, ale wciąż może zakończyć ten sezon pożegnaniem z Ekstraklasą. Rafał Augustyniak przyznaje, że to dla niego najtrudniejszy czas, odkąd jest w klubie.

fot,. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Rafał Augustyniak

Legia Warszawa, przynajmniej tymczasowo, wydostała się ze strefy spadkowej po niedzielnym remisie z Rakowem Częstochowa. Jej sytuacja wciąż pozostawia wiele do życzenia, bowiem ma tyle samo punktów, co zagrożona Arka Gdynia i tylko jeden więcej od Widzewa Łódź. Po przerwie reprezentacyjnej Wojskowych czeka kolejne trudne starcie, tym razem na wyjeździe z Pogonią Szczecin.

Dla Legii remis z Rakowem to duży niedosyt, bowiem musi zacząć seryjnie wygrywać, aby na dobre wydostać się z dolnych rejonów tabeli. Rafał Augustyniak przyznaje, że to dla niego najtrudniejszy sezon, odkąd gra dla warszawskiej ekipy.

– To mój czwarty sezon w Legii i zarazem najtrudniejszy. Nigdy nie byłem w takiej sytuacji. To ciężkie. Tu gra się o najwyższe cele i jest duża presja, a obecnie musimy bronić się przed spadkiem. Wyjście z czerwonej strefy może być pozytywem pod kątem przerwy reprezentacyjnej. Ścisk jest niesamowity, musimy liczyć na to, że złapiemy serię, wygramy jeden czy drugi mecz, i wszystko się odmieni, i pójdziemy w górę. Widać, że się rozwijamy. To proces. Drużyna wygląda coraz lepiej w obronie, musimy dołożyć więcej sytuacji z przodu. I będzie dobrze. Wierzę w to, w zespół – odpowiedział Augustyniak, cytowany przez portal Legia.net.

Augustyniak wierzy w utrzymanie Legii, natomiast łatwo o to nie będzie. Wiosną wygrała tylko dwa z ośmiu ligowych spotkań – z Wisłą Płock oraz Cracovią.