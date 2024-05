Frank Lampard jest kandydatem na nowego szkoleniowca Burnley - podaje brytyjski magazyn The Athletic. Spadkowicz Premier League szuka następcy Vincenta Kompany'ego, który kilka dni temu przejął Bayern Monachium.

Źródło: The Athletic

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Frank Lampard

Frank Lampard przejmie Burnley?

Vincent Kompany kilka dni temu został oficjalnie zaprezentowany jako nowy szkoleniowiec Bayernu Monachium, dlatego Burnley musi poszukać następcy 38-letniego Belga. The Clarets przeczesują rynek trenerski, a według brytyjskiego magazynu “The Athletic” kandydatem na nowego menedżera angielskiej drużyny jest Frank Lampard, który pozostaje bez zatrudnienia od czerwca 2023 roku, gdy po raz kolejny opuścił Chelsea.

Zadaniem 45-letniego Anglika w Burnley byłby błyskawiczny powrót do Premier League po tym, jak zespół z Turf Moor spadł do Championship. Frank Lampard w przeszłości miał okazję prowadzić również takie kluby jak Everton oraz Derby County. Legenda The Blues zdecydowanie bardziej jest jednak znana z kariery piłkarskiej. Były pomocnik w koszulce Chelsea rozegrał łącznie 648 meczów, strzelił 211 goli i zaliczył 146 asyst.

Burnley miniony sezon Premier League zakończył na 19. miejscu w tabeli, a mniej punktów zdobyło jedynie Sheffield United. The Clarets wracają zatem do Championship, ale mają nadzieję, że tylko na jedną kampanię. W powrocie do elity może im pomóc właśnie Frank Lampard, dla którego praca na zapleczu nie będzie nowością.