Mourinho nie ma wyboru. Vinicius wraca do gry

10:12, 19. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  RealMadrid.com

Jose Mourinho potwierdził, że Vinicius Junior wystąpi w środowym meczu Realu Madryt z RB Lipsk. Trener przekazał informację w wypowiedzi opublikowanej przez RealMadrid.com.

Vinicius Junior
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fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior dostał wiadomość od Mourinho

Jose Mourinho nie ukrywa, że w przypadku Viniciusa Juniora musi podejmować decyzje podyktowane okolicznościami. Brazylijczyk nie zagrał w spotkaniu z Sevillą, ale dzięki temu mógł skupić się na pracy nad przygotowaniem fizycznym. Szkoleniowiec zamierza wykorzystać najbliższe starcie Ligi Mistrzów, aby dać mu szansę na odzyskanie rytmu meczowego.

– Nie lubię tak postępować, ale to wymuszona sytuacja. W środę będzie w wyjściowym składzie. Liga Mistrzów to okazja, aby utrzymać jego motywację na wysokim poziomie, aby nie tylko trenował, ale także nabierał formy przed meczem – wyjaśnił portugalski trener cytowany przez RealMadrid.com.

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Mourinho podkreślił, że przerwa od gry nie oznaczała dla 26-latka odpoczynku od obowiązków. Brazylijczyk intensywnie pracował nad kondycją, a trener liczy, że wysiłek przyniesie efekty na europejskiej arenie. – Jest świeży i ponieważ nie grał przeciwko Sevilli, intensywnie pracował nad swoją kondycją fizyczną. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie mu dobrze, bo na to zasługuje. Potrzebujemy go – przyznał szkoleniowiec.

Portugalski trener odniósł się również do sytuacji RB Lipsk, który niedawno przegrał z Bayernem Monachium aż 1:6. Trener Realu przestrzegł jednak przed wyciąganiem zbyt daleko idących wniosków z tego rezultatu. – Lipsk to nie drużyna, która słabo zagrała w Monachium. To jednak zupełnie inny przeciwnik – zaznaczył Mourinho.

Real będzie zatem potrzebował nie tylko skuteczności Viniciusa Juniora, ale również odpowiedniego podejścia do rywala. Ten mimo ostatniego niepowodzenia pozostaje wymagającym przeciwnikiem.

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