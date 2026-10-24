Papszun wyłożył karty na stół. Tak ocenia Legię i Lecha

13:20, 24. października 2026 13:42, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Legia Warszawa

Marek Papszun przed starciem Legii Warszawa z Lechem Poznań wrócił do porażki 0:4. Trener Wojskowych w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej podzielił się ciekawą opinią.

Marek Papszun
Obserwuj nas w
fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun wrócił do klęski z Lechem

Marek Papszun nie zamierza traktować ostatniej przegranej z Lechem Poznań jako miarodajnego obrazu różnicy między obiema drużynami. Szkoleniowiec Legii Warszawa podkreślił, że kluczowe znaczenie miały okoliczności, w jakich rozgrywano tamten mecz, a szczególnie czerwona kartka. Jego zdaniem wydarzenia na boisku sprawiły, że spotkanie wymknęło się spod pierwotnego scenariusza.

– To było specyficzne spotkanie ze względu na nieuzasadnioną czerwoną kartkę. Wynik został wypaczony, to spotkanie wyglądałoby inaczej – ocenił trener w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

Oglądaj EL CLASICO ZA DARMO. Zarejestruj się w Superbet z kodem promocyjnym GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Papszun zaznaczył również, że sam rezultat 0:4 nie robi na nim większego wrażenia. Nie zamierza na jego podstawie wyciągać daleko idących wniosków przed kolejną konfrontacją z poznańskim zespołem. Przypomniał, że wielokrotnie mierzył się z Lechem i poza konkretnym fragmentem spotkania w czasach pracy w Rakowie Częstochowa nie widział regularnej dominacji Kolejorza.

– Ostatni wynik z Lechem totalnie mnie nie rusza, bo te okoliczności były bardzo specyficzne. Mam za sobą sporo spotkań z Lechem i oprócz tej połowy w Rakowie, gdzie Lech nas zdominował, to nie pamiętam, żeby miał wielką przewagę – przekazał Papszun.

Trener Legii zwrócił przy tym uwagę na odmienne fundamenty, na których oba zespoły budują swoją grę. W jego ocenie Warszawianie opierają się przede wszystkim na organizacji i konsekwencji, natomiast siłą Lecha jest jakość indywidualna zawodników. To różnica, która może wpływać zarówno na sposób rozgrywania spotkań, jak i na ich przebieg w trudnych momentach.

– Legia bazuje na dyscyplinie i powtarzalności, a Lech bazuje na indywidualnościach i jakości graczy. Tu są plusy i minusy tych sytuacji – wyjaśnił Papszun.

Przed kolejnym starciem obu drużyn słowa szkoleniowca pokazują, że nie zamierza budować narracji wokół bolesnej porażki. Zamiast tego wskazuje na konkretne okoliczności i różnice taktyczne. Te jego zdaniem mają większe znaczenie niż sam wynik. Legia będzie chciała pokazać, że potrafi przeciwstawić się Lechowi dzięki organizacji i powtarzalności, a nie dopuścić, aby o losach spotkania ponownie przesądziły wydarzenia wymykające się spod kontroli.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości