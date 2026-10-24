Papszun wyłożył karty na stół. Tak ocenia Legię i Lecha

Marek Papszun przed starciem Legii Warszawa z Lechem Poznań wrócił do porażki 0:4. Trener Wojskowych w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej podzielił się ciekawą opinią.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Marek Papszun wrócił do klęski z Lechem

Marek Papszun nie zamierza traktować ostatniej przegranej z Lechem Poznań jako miarodajnego obrazu różnicy między obiema drużynami. Szkoleniowiec Legii Warszawa podkreślił, że kluczowe znaczenie miały okoliczności, w jakich rozgrywano tamten mecz, a szczególnie czerwona kartka. Jego zdaniem wydarzenia na boisku sprawiły, że spotkanie wymknęło się spod pierwotnego scenariusza.

– To było specyficzne spotkanie ze względu na nieuzasadnioną czerwoną kartkę. Wynik został wypaczony, to spotkanie wyglądałoby inaczej – ocenił trener w trakcie przedmeczowej konferencji prasowej.

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Papszun zaznaczył również, że sam rezultat 0:4 nie robi na nim większego wrażenia. Nie zamierza na jego podstawie wyciągać daleko idących wniosków przed kolejną konfrontacją z poznańskim zespołem. Przypomniał, że wielokrotnie mierzył się z Lechem i poza konkretnym fragmentem spotkania w czasach pracy w Rakowie Częstochowa nie widział regularnej dominacji Kolejorza.

– Ostatni wynik z Lechem totalnie mnie nie rusza, bo te okoliczności były bardzo specyficzne. Mam za sobą sporo spotkań z Lechem i oprócz tej połowy w Rakowie, gdzie Lech nas zdominował, to nie pamiętam, żeby miał wielką przewagę – przekazał Papszun.

Trener Legii zwrócił przy tym uwagę na odmienne fundamenty, na których oba zespoły budują swoją grę. W jego ocenie Warszawianie opierają się przede wszystkim na organizacji i konsekwencji, natomiast siłą Lecha jest jakość indywidualna zawodników. To różnica, która może wpływać zarówno na sposób rozgrywania spotkań, jak i na ich przebieg w trudnych momentach.

– Legia bazuje na dyscyplinie i powtarzalności, a Lech bazuje na indywidualnościach i jakości graczy. Tu są plusy i minusy tych sytuacji – wyjaśnił Papszun.

Przed kolejnym starciem obu drużyn słowa szkoleniowca pokazują, że nie zamierza budować narracji wokół bolesnej porażki. Zamiast tego wskazuje na konkretne okoliczności i różnice taktyczne. Te jego zdaniem mają większe znaczenie niż sam wynik. Legia będzie chciała pokazać, że potrafi przeciwstawić się Lechowi dzięki organizacji i powtarzalności, a nie dopuścić, aby o losach spotkania ponownie przesądziły wydarzenia wymykające się spod kontroli.