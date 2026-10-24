Lewandowski pod ostrzałem. Amerykanie biją na alarm

15:48, 24. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  MLS Multiplex

Robert Lewandowski nie strzelił żadnego gola w ostatnich sześciu meczach. Ignacio Ravagnan na łamach serwisu mlsmulitplex.com sugeruje, że być może transfer Polaka do Chicago Fire był błędem.

Robert Lewandowski
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fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski razi nieskutecznością w Chicago Fire

Robert Lewandowski po zakończeniu poprzedniego sezonu zdecydował się na zmianę klubu. Po czterech latach opuścił FC Barcelonę, przenosząc się do MLS, gdzie podpisał kontrakt z Chicago Fire. Wybór amerykańskiego zespołu wydawał się naturalnym krokiem na ostatnie lata kariery. W ostatnich tygodniach forma napastnika pozostawia jednak wiele do życzenia. Fani zarówno amerykańskiej ligi, jak i samego klubu spodziewali się dużo więcej.

Lewandowski nie strzelił gola od 10 września, czyli meczu z Interem Miami. Minął ponad miesiąc, a 38-latek rozegrał sześć kolejnych spotkań i ani razu nie wpisał się na listę strzelców. W międzyczasie jego zespół strzelił siedem goli i zapewnił sobie awans do fazy play-off MLS.

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Nad formą polskiego piłkarza pochylił się Ignacio Ravagnan z serwisu mlsmultiplex.com. Jego zdaniem brak goli Lewandowskiego nie wynika z braku okazji, ale problemów ze skutecznością w polu karnym. Co więcej, zasugerował, że jak na razie transfer 38-latka do Chicago Fire wygląda na błąd.

Co ciekawe, problemem Polaka nie jest brak okazji do zdobywania bramek. Wręcz przeciwnie. Lewandowski musi poprawić skuteczność pod bramką rywali. Aż trudno uwierzyć, że można powiedzieć coś takiego o jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia – czytamy na łamach serwisu mlsmultiplex.com.

Przygoda Roberta Lewandowskiego w Chicago jak dotąd nie spełnia oczekiwań. Ostatnie występy polskiego napastnika rozczarowują kibiców. Wygląda na to, że Lewandowski stracił nieco ze swojej dawnej błyskotliwości. Nie prezentuje już takiej determinacji jak wcześniej, a jego gra odbiega od wysokich standardów, do których przyzwyczaił przez lata – piszą Amerykanie.

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