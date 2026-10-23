Kane dostał prestiżową nagrodę. Za nim Yamal i Mbappe

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane najlepszym piłkarzem sezonu 2025/2026

Złota Piłka, a więc najbardziej prestiżowa i pożądana indywidualna nagroda w piłce nożnej zostanie przyznana w najbliższy poniedziałek. Zanim to się stanie, w Hiszpanii wybrano najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. W plebiscycie Marca 100 by Orange międzynarodowe jury składające się z byłych piłkarzy, dziennikarzy oraz analityków wybrało setkę najlepszych zawodników w kampanii 2025/2026. Nagroda trafiła do Harry’ego Kane’a.

„To był niesamowity sezon, rok, którego nigdy nie zapomnę. Chcę podziękować wszystkim za to trofeum, moim kolegom z drużyny, a także kibicom” – mówił Harry Kane, cytowany przez dziennik Marca. Anglik wygrał o 25 głosów, wyprzedzając Lamine Yamala. Podium uzupełnił Kylian Mbappe.

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Co ciekawe, cała trójka, a więc Kane, Yamal oraz Mbappe to również faworyci do zdobycia Złotej Piłki. W TOP 10 najlepszych piłkarzy w sezonie 2025/2026 znaleźli się również m.in. Leo Messi, Rodri, Michael Olise czy Ousmane Dembele. W zestawieniu nie ma ani jednego zawodnika z Polski.

TOP 10 najlepszych piłkarzy sezonu 2025/2026 wg. dziennika Marca: