Kane dostał prestiżową nagrodę. Za nim Yamal i Mbappe

10:15, 23. października 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Marca

Harry Kane został wybrany najlepszym piłkarzem poprzedniego sezonu wg. dziennika Marca. Napastnik Bayernu Monachium wyprzedził w głosowaniu Lamine Yamala oraz Kyliana Mbappe.

Harry Kane
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diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Kane najlepszym piłkarzem sezonu 2025/2026

Złota Piłka, a więc najbardziej prestiżowa i pożądana indywidualna nagroda w piłce nożnej zostanie przyznana w najbliższy poniedziałek. Zanim to się stanie, w Hiszpanii wybrano najlepszego piłkarza poprzedniego sezonu. W plebiscycie Marca 100 by Orange międzynarodowe jury składające się z byłych piłkarzy, dziennikarzy oraz analityków wybrało setkę najlepszych zawodników w kampanii 2025/2026. Nagroda trafiła do Harry’ego Kane’a.

To był niesamowity sezon, rok, którego nigdy nie zapomnę. Chcę podziękować wszystkim za to trofeum, moim kolegom z drużyny, a także kibicom” – mówił Harry Kane, cytowany przez dziennik Marca. Anglik wygrał o 25 głosów, wyprzedzając Lamine Yamala. Podium uzupełnił Kylian Mbappe.

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Co ciekawe, cała trójka, a więc Kane, Yamal oraz Mbappe to również faworyci do zdobycia Złotej Piłki. W TOP 10 najlepszych piłkarzy w sezonie 2025/2026 znaleźli się również m.in. Leo Messi, Rodri, Michael Olise czy Ousmane Dembele. W zestawieniu nie ma ani jednego zawodnika z Polski.

TOP 10 najlepszych piłkarzy sezonu 2025/2026 wg. dziennika Marca:

  1. Harry Kane
  2. Lamine Yamal
  3. Kylian Mbappe
  4. Rodri
  5. Khvicha Kvaratskhelia
  6. Leo Messi
  7. Fabian Ruiz
  8. Michael Olise
  9. Ousmane Dembele
  10. Pau Cubarsi

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