El Clasico bez ważnego gracza Barcelony. Decyzja już zapadła

14:11, 24. października 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Alfredo Martinez (X)

Jules Kounde nie pomoże FC Barcelonie w niedzielnym El Clasico. Jak ujawnił Alfredo Martinez na platformie X, francuski obrońca wciąż nie uporał się ze swoją kontuzją.

Hansi Flick
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona osłabiona przed hitem z Realem

Jules Kounde pozostaje ważnym ogniwem zespołu Hansiego Flicka. W związku z tym jego absencja to poważny problem przed starciem z Realem Madryt, przekazał dziennikarz Alfredo Martinez na platformie X 27-latek w tym sezonie zdążył rozegrać osiem spotkań, w których zdobył bramkę i zaliczył asystę. Teraz musi jednak skupić się na rehabilitacji, zamiast walczyć o punkty w jednym z najważniejszych meczów sezonu.

Reprezentant Francji zmaga się ze skręceniem kostki. Uraz wykluczył go już z rywalizacji z Paris Saint-Germain, zakończonej porażką Barcelony (2:4). Wówczas na prawej stronie defensywy pojawił się Xavi Espart i wszystko wskazuje na to, że trenber Blaugrany ponownie postawi właśnie na młodego zawodnika.

TRANSMISJA EL CLASICO: Mecz FC Barcelona - Real obejrzysz ZA DARMO w Superbet TV. Zarejestruj się z kodem GOAL i skorzystaj z najlepszej promocji powitalnej!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Decyzja o wyłączeniu Kounde z kadry na El Clasico zapadła w sobotę. Francuz nie odzyskał jeszcze pełnej sprawności, a sztab szkoleniowy nie zamierza ryzykować jego zdrowiem. Możliwy termin powrotu to spotkanie z Deportivo Alaves, zaplanowane na 31 października. Na razie nie ma jednak pewności, czy obrońca będzie wtedy gotowy do gry.

Barcelona pod nieobecność Kounde prawdopodobnie zachowa linię obrony sprawdzoną w meczu z PSG. Obok Esparta mają wystąpić Pau Cubarsi, Gerard Martin oraz Joao Cancelo. Flick musi przy tym brać pod uwagę kolejne problemy kadrowe, ponieważ z urazami zmagają się również Eric Garcia i Andreas Christensen. Przed prestiżowym starciem z Realem sytuacja w defensywie mistrzów Hiszpanii daleka jest od idealnej.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości